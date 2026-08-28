温州日报 2026-08-28 08:46:04

“干了十几年工地，没想到还能在避灾点里找到活干。”昨天下午，丰门街道鞋都三小避灾点内，一处临时起意的“零工市场”炒热了全场氛围，来自四川的工友老张在“招工驿站”前完成了信息登记，黝黑的脸上露出笑意。

安置人员阅览招聘信息。温馨 摄

温州网讯 “干了十几年工地，没想到还能在避灾点里找到活干。”昨天下午，丰门街道鞋都三小避灾点内，一处临时起意的“零工市场”炒热了全场氛围，来自四川的工友老张在“招工驿站”前完成了信息登记，黝黑的脸上露出笑意。

“寻找工作搭子”“这里摇人”“等的就是你”“令人心动的offer”……不远处的铁丝网展板上，密密麻麻贴满各色招聘海报，一条条招聘信息，成为风雨夜到来前最实在的“定心丸”。一批批转移过来的务工人员围拢过来，有人叉着腰仔细浏览岗位信息，有人相互低声打听岗位待遇。身穿红马甲的党员志愿者耐心为工友们解答就业咨询、对接用人需求。

据了解，这一场特殊的“零工集市”，源于一次安置巡查中的细心发现。丰门街道工作人员在走访避灾群众时留意到，此处安置的大多是周边工地建筑工人，不少人依靠日结务工维持家庭开销。台风导致停工，便意味着家庭收入暂时中断。恰逢辖区企业步入生产旺季，大量岗位虚位以待。一边是待业求工的工友，一边是急需人手的企业，供需契合，这场“零工市场”便应运而生。

“平日里他们为城市建设出力，台风天在避灾点安顿避险，我们要多给予关心，既要让他们待得安心，也希望他们离开这里时，能奔赴更好的明天。”正如丰门街道相关负责人所言，台风无情人有情，避风之处，亦有生计希望。

来 源：温州日报

原标题： 招聘信息成了 “定心丸” 丰门街道避灾点内开设“零工市场”

记者 潘培期 通讯员 温馨

本文转自：温州新闻网 66wz.com