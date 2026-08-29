温州都市报 2026-08-29 09:27:51

8月27日夜晚，在台风“沙德尔”登陆前夕，温州乐清12岁女孩周铄写下了一篇题为《独自抗台的夜晚》的留守日记。

温州网讯 “第18号台风‘沙德尔’来了，爸爸妈妈接到紧急通知，匆匆奔赴岗位……看着他们急忙出门的背影，大门‘咔嗒’一声关上……我多么希望，此时此刻爸爸妈妈也能在家陪着我……”

8月27日夜晚，在台风“沙德尔”登陆前夕，温州乐清12岁女孩周铄写下了一篇题为《独自抗台的夜晚》的留守日记。

周铄，就读于乐清市实验小学滨海校区，新学期要上六年级，其母亲是乐清市乐成街道西门社区党委副书记方世艳，其父亲周郑伟则是乐清市乐成街道社区卫生服务中心副主任。在接到防御台风指令后，夫妻俩奔赴防台一线，留下女儿独自一人在家。方世艳需要走访辖区，逐户排查危房住户，组织人员转移；而周郑伟作为基层医务人员，须值守岗位，保障应急医疗。

女孩周铄在台风夜留守日记里写道，“我紧紧攥着手表（具有发信息和通话功能），好几次点开聊天框，想问他们在干什么，希望他们早点回家，可手指悬在屏幕上，最后还是把打好的字全部删掉了。不能再胆小，我起身仔细检查一遍门窗……”

8月27日晚10时许，方世艳担心一个人在家的女儿，便打电话给孩子了解其在家的情况。周铄跟母亲说自己在家写了一篇日记，随后她将日记拍了照片发给了母亲。

看到女儿的这篇日记，方世艳宛如看到了童年的自己，她很理解，“我的母亲也曾是社区干部，在我小时候，她去防御台风，留我一人在家，当时我也很难理解。如今，我自己从事了这份职业，才明白了这身‘红马甲’需要肩负起的责任，内心很不舍女儿，只希望孩子多理解……”

“女儿牵挂着我，我也很牵挂着我妈。”方世艳说，她的母亲张晓京曾是乐清市乐成街道北门社区“一肩挑”干部，退休后仍穿起“红马甲”，在台风天里当志愿者，在社区里走街串巷，提醒大家防御台风。“昨晚忙到夜里12点，我抽空给我妈打了个电话，知道她已安全到家，我就放心了。”

当记者问及“留孩子一人在家是否担心”？方世艳说，“作为母亲，担心肯定是有的，但我们可以随时查看家里监控，了解孩子在家的情况。”此外，她直夸女儿乖巧懂事，一人在家让她放心。

台风影响期间，方世艳在社区入户排查，手头事多，工作忙，难以兼顾孩子的餐食。8月27日的晚餐，她提前预订了外卖给女儿。

“我一定要更加勇敢懂事，做爸爸妈妈最坚固的后盾，盼着台风快快过去，盼着风雨平息，盼着他们平平安安早点回家。”从女儿的日记里，能读到她的懂事与贴心，这令方世艳夫妇十分欣慰，可心中也满是揪痛。她说，“昨夜通宵防台，声音有些沙哑了，现在最想的是能好好睡上一觉。台风过后，我们回家再好好奖励孩子。”

8月28日下午，当台风“沙德尔”过境后，记者想采访女孩周铄的父亲周郑伟时，他婉拒了记者的采访：“防御台风、值守一线，这些都是我们应该做的。现在最好还是让我补补觉吧。”这份淡然的背后，正是许多基层一线工作人员真实的写照。

面对台风险情，他们义无反顾冲锋在前，却不愿把自己的付出当成故事来宣讲。风雨过后默默回归平凡岗位，履职尽责，便是他们心中理所当然的担当。于他们而言，守好岗位、护好一方平安，就是分内的职责，也是心底最朴素的坚守。

来 源：温州都市报

原标题： 夫妻双双奔赴防台一线 12岁女儿写下留守日记

通宵奋战防台一线的父亲婉拒采访：只想好好补个觉！

记者 黄梦思 蒋文泽/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com