龙湾：10台冷风机三度迎战台风 海城一小避灾点这份投入很值得

温州日报 2026-08-28 08:46:53

10台冷风机依次排开，送出阵阵凉风。昨天，在龙湾区海城一小避灾安置点，来自附近建设工程工地的彭道明和几十名工友正铺开凉席、整理床铺。

冷风机全程“在岗”。陈圆圆 摄

温州网讯 10台冷风机依次排开，送出阵阵凉风。昨天，在龙湾区海城一小避灾安置点，来自附近建设工程工地的彭道明和几十名工友正铺开凉席、整理床铺。这是他们今年第三次到这里避险。“一接到通知我们就过来，政府安排得很周到，大家都很放心。”彭道明说。

两个多月内接连迎战三次台风，这批冷风机全程“在岗”。从往年靠冰块降温到如今凉风送爽，这项民生小投入历经三轮台风考验，实打实提升了避灾群众的安置体验。该点位使用面积2200平方米，可容纳330人。龙湾区海城街道办事处副主任邱忠善介绍，针对人员密集易闷热的问题，街道在今年台风“巴威”前专门采购了这批冷风机。“以前安置点条件有限，只能靠冰块降温。这三次台风下来，冷风机效果很明显，室内不闷了，群众住着也更舒心。”邱忠善说。

为保障安置点有序运行，海城街道抽调20名工作人员实行24小时轮流值守。与此同时，安置点同步配齐医疗保障，邀请医护人员驻点开展卫生健康、急救知识宣讲与现场问诊。滨城卫生院与海城卫生院还预留20余张床位，全方位守护群众健康。目前，安置点物资充足、秩序平稳，各项保障工作有序开展。

来 源：温州日报

原标题： 10台冷风机三度迎战台风 海城一小避灾点这份投入很值得

记者 陈圆圆 李显 龙湾融媒记者 余平

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