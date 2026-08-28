温州都市报 2026-08-28 09:56:41

8月27日傍晚潮起时分，洞头区霓屿街道正岙村“守闸人”曾治华打开位于村口的闸门室反复检查。由于该村位于低洼地段，挡潮排涝压力大。“一夫当关”的守闸使命传到了他的手里。每次防台，他最大的任务就是当好“守闸人”，守护村民生命财产安全。

温州网讯 8月27日傍晚潮起时分，洞头区霓屿街道正岙村“守闸人”曾治华打开位于村口的闸门室反复检查。由于该村位于低洼地段，挡潮排涝压力大。“一夫当关”的守闸使命传到了他的手里。每次防台，他最大的任务就是当好“守闸人”，守护村民生命财产安全。

风雨临岸，低洼村落迎来双重考验

正岙村是典型的低洼临海村落，地势低、紧邻滩涂，每逢暴雨、大风、涨潮天气，极易出现积水、海水倒灌现象。因此，水闸开闭的分寸、时机、尺度，直接决定家家户户是否进水、家具家电是否受损。

“我们村最怕的就是台风叠加大潮，外面潮水一涨，所有压力全部压在水闸上。”曾治华坦言，全村有650多户2000多人。“闸门控得住，全村就平安；闸门控不好，早开一秒、晚关一刻，都可能造成村内积水，村民损失就会很大。因此每一次台风来临，水闸必须24小时盯守，一刻不敢松懈。”

近十年坚守，一人一闸守住一方安稳

当日下午，记者跟随曾治华来到仅6平方米的水闸值守小屋。狭小的房间里只有一台控制设备，简单朴素，却是全村防台最关键的“中枢岗”。

曾治华指着一处配套渠道介绍，这个叫做“泄洪渠”，其作用至关重要，发挥调蓄洪水、保障工程安全与综合利用水资源的作用。

“守闸不是死板开关，而是看潮水、看雨量、看时间的精细活。”曾治华说，日常无强降雨时，他每天上午10点准时关闸挡潮；一旦监测雨势持续增大、村内积水上涨，哪怕是深夜，也要立刻起身开闸泄洪，提前腾空库容，避免积水滞留。

此前台风“巴威”来袭时，雨大潮急，村内泄洪口水位直接漫过栏杆，村庄迅速出现内涝。危急关头，曾治华凌晨两点起来紧急开闸泄洪，抢时间排干积水，最终保住村民财产。

今年45岁的曾治华，已经在这个“岗位”坚守近十年，养成了一些雷打不动的习惯：

每天起来会习惯性看潮汐表，看降雨变化。每逢台风、汛期更是24小时反复巡查海边低洼点位，观察潮起潮落变化，凭常年积累的经验预判水情。

“潮水小的时候，可以适当泄水排涝；大潮涨起，闸门必须关得严丝合缝，一丝海水都不能放进来。”曾治华说，凌晨涨潮时段最凶险、最考验功底，一旦判断失误，海水瞬间倒灌进村。此次“沙德尔”来临之际，强风、暴雨、大潮三重叠加，更加要提高警惕。

代代接力，平凡坚守护万家安宁

在曾治华眼里，守闸看似是日复一日的重复工作，却牵着家家户户的安稳。

“老百姓的冰箱、家具、家电都是辛苦攒下的家当。以前潮水漫村、房屋泡水，看着村民受损，我心里特别难受、特别愧疚。”曾治华坦言，“我们守在这里，就是尽全力把损失降到最低。”

这份责任背后，实则是村里一代代村干部的接力传承。

“刚接过闸门钥匙的第一年，上一任村干部会教我基础操作，看似简单，但真正的分寸、判断、经验，都是长年累月熬出来的。”曾治华说，闸门钥匙由村干部专人保管，离岗必交接、换人不断岗，一把小小的钥匙，在基层干部手中代代传递，守护一村安宁。

“我们村里有默契，人可以换、岗位不能空。我有事外出、有人顶岗，别人有事、我顶上。十年下来，闸口从未出现无人值守的空档。”曾治华说，这看似小事，却是天大的事，关系全村平安，一刻都马虎不得。

来 源：温州都市报

原标题： 洞头海边低洼村落的“守闸人”： 每天盯紧潮涨潮落、降雨潮汐变化 凌晨涨潮时最凶险、最考验功底

记者 林吉祥 金晖/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com