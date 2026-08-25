台风动态
2026/08/26
告全体市民书
2026/08/26
强台风“沙德尔”逼近 温州全面筑牢安全防线
2026/08/26
受台风“沙德尔”影响，长三角铁路部分线路途经列车临时停运
2026/08/26
温州市区部分公交线路，临时停运
2026/08/26
温州53家A级景区，暂时关闭！
2026/08/26
免费停车、违停免罚！台风天，这份行车安全提示请收好！
2026/08/26
泽雅水库加大放水、珊溪水库开启泄洪闸，沿线请注意安全！
2026/08/26
全市防御应对18号台风“沙德尔”动员部署会召开
2026/08/26
温州启动水上防台I级应急响应
2026/08/26
温州市图书馆临时闭馆通知
2026/08/26
温州动物园临时闭园通知
2026/08/26
台风天，这些地方免费停车！违停免罚！
2026/08/26
有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布
2026/08/26
温州提升防台风应急响应为II级
2026/08/26
台风橙色预警！“沙德尔”向浙闽沿海靠近 “紫檀”减弱为热带低压
2026/08/26
受台风影响，这些景点和航线关闭或停航
2026/08/26
迎战“沙德尔” 温州抢卸19.1万吨电煤保供
2026/08/26
强台风“沙德尔”逐渐向浙闽沿海靠近
2026/08/25
温州提升防台风应急响应为Ⅲ级
2026/08/25
台风带来强降雨 这份温馨提醒请查收
2026/08/25
温州启动防台风Ⅳ级应急响应
2026/08/25
南麂航线全面停航
2026/08/25
温州38个在建水上施工作业项目停工
2026/08/25
永嘉：地质灾害风险拉网排查
2026/08/25
文成：智能设备助力百丈漈水库查隐患
2026/08/25
温州连续强降水，山区地质灾害防范不能松
2026/08/25
“沙德尔”步步逼近，温州接续迎战连环风雨
2026/08/25
市委市政府研判部署防汛防台工作
温州市新闻传媒中心·温州新闻网 出品 | 总监制：缪磊 监制：张佳玮 记者：叶双莲 潘涌燚 张湉 鲍苗苗 诸葛之伊 杨丽 美工：谢中斌