温州53家A级景区，暂时关闭！
受台风沙德尔影响，截至26日16时，全市85家A级景区目前已关闭53家，高风险旅游项目一律关停，大型室外演出、展览等文旅活动一律暂停。
鹿城区：
温州浙农生态农庄景区，江心屿景区
龙湾区：
永昌堡景区、瑶溪风景名胜区、中国眼谷小镇景区
瓯海区：
泽雅景区、温州乐园景区、吹台山生态农庄景区、生命健康小镇景区、眼镜小镇景区、温州动物园景区、瓯歌农林观光园景区、仙岩景区、时尚智造小镇景区、温州极地海洋世界景区
洞头区：
半屏山－仙叠岩（同心小镇）景区、鹿西岛景区、洞头中屿景区
乐清市：
中雁荡山风景区、永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆景区
瑞安市：
寨寮溪风景区、玉海楼景区、侨贸小镇景区、小王子主题农庄景区、幸福谷乐园景区、桐溪风景名胜区、圣井山景区、智控装备小镇景区、汽车智配小镇景区
永嘉县：
楠溪江景区、桥下教玩具小镇景区
文成县：
九溪欢乐谷景区
平阳县：
南麂列岛景区、南雁荡山风景名胜区、浙南（平阳）抗日根据地旧址景区、苏步青故居文化旅游区、怀溪穹岭景区、黄汤茶博园景区、龙王峡谷景区、鸣山古村景区、顺溪古镇景区、平阳高端印包装备智造小镇景区
泰顺县：
氡泉景区、白柯塆景区
苍南县：
碗窑景区、玉苍山森林旅游区、渔寮旅游区、福德湾景区、桥墩五凤茶园旅游景区、炎亭景区、台商小镇景区、石聚堂旅游景区
龙港市：
龙港印艺小镇景区
请旅客朋友们
关注各景区官方公告
避免跑空
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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