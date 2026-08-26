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温州53家A级景区，暂时关闭！

温州发布 2026-08-26 19:10:19
请旅客朋友们关注各景区官方公告，避免跑空

受台风沙德尔影响，截至26日16时，全市85家A级景区目前已关闭53家，高风险旅游项目一律关停，大型室外演出、展览等文旅活动一律暂停。

鹿城区：

温州浙农生态农庄景区，江心屿景区

龙湾区：

永昌堡景区、瑶溪风景名胜区、中国眼谷小镇景区

瓯海区：

泽雅景区、温州乐园景区、吹台山生态农庄景区、生命健康小镇景区、眼镜小镇景区、温州动物园景区、瓯歌农林观光园景区、仙岩景区、时尚智造小镇景区、温州极地海洋世界景区

洞头区：

半屏山－仙叠岩（同心小镇）景区、鹿西岛景区、洞头中屿景区

乐清市：

中雁荡山风景区、永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆景区

瑞安市：

寨寮溪风景区、玉海楼景区、侨贸小镇景区、小王子主题农庄景区、幸福谷乐园景区、桐溪风景名胜区、圣井山景区、智控装备小镇景区、汽车智配小镇景区

永嘉县：

楠溪江景区、桥下教玩具小镇景区

文成县：

九溪欢乐谷景区

平阳县：

南麂列岛景区、南雁荡山风景名胜区、浙南（平阳）抗日根据地旧址景区、苏步青故居文化旅游区、怀溪穹岭景区、黄汤茶博园景区、龙王峡谷景区、鸣山古村景区、顺溪古镇景区、平阳高端印包装备智造小镇景区

泰顺县：

氡泉景区、白柯塆景区

苍南县：

碗窑景区、玉苍山森林旅游区、渔寮旅游区、福德湾景区、桥墩五凤茶园旅游景区、炎亭景区、台商小镇景区、石聚堂旅游景区

龙港市：

龙港印艺小镇景区

请旅客朋友们

关注各景区官方公告

避免跑空

来　源：温州发布

原标题： 温州53家A级景区，暂时关闭！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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