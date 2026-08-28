温州永嘉县部分道路，临时交通管制
温州发布 2026-08-28 07:10:07
从即日起至台风预警解除或者隐患排除、道路具备安全通行条件后为止，对以下23处路段实施临时封道交通管制。临时交通管制期间，禁止一切车辆和行人通行。途经车辆请予以绕行。
关于台风“沙德尔”影响期间
永嘉县部分道路实施临时交通管制的提示
广大市民、驾驶员朋友：
受今年第18号台风“沙德尔”影响，为确保台风期间道路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十条等相关规定及交通运输部恶劣天气主动防御相关工作要求，从即日起至台风预警解除或者隐患排除、道路具备安全通行条件后为止，对以下23处路段实施临时封道交通管制。临时交通管制期间，禁止一切车辆和行人通行。途经车辆请予以绕行。
请广大市民、驾驶员朋友密切关注台风动向，温州交警、永嘉公安“两微”平台将实时发布路况信息提示，提前规划出行安排，确保出行安全。因交通管制给您带来的出行不便，敬请理解和支持。
特此提示。
永嘉县交通运输局
永嘉县公安局交通管理大队
2026年8月28日
来 源：温州发布
原标题： 温州永嘉县部分道路，临时交通管制
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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