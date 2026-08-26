温州动物园临时闭园通知
温州动物园 2026-08-26 18:40:35
受今年第18号台风“沙德尔”影响，为确保游客人身及财产安全，温州动物园将于2026年8月25日18:00起实施临时闭园，在此期间全面关闭。
尊敬的市民、游客朋友们：
受今年第18号台风“沙德尔”影响，为确保游客人身及财产安全，温州动物园将于2026年8月25日18:00起实施临时闭园，在此期间全面关闭。
请广大市民和游客及时调整出行计划，由此带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
恢复开放时间请密切关注“温州动物园”微信公众号发布的最新公告，感谢您的理解与支持。
温州动物园
2026年8月25日
来 源：温州动物园
原标题： 温州动物园临时闭园通知
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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