温州日报 2026-08-27 08:21:44

排查4550次、转移6550人、1662名群测群防员全员在岗……今天，温州全面进入与台风“抢时间”的防御战时状态。市自然资源和规划局紧急部署：受威胁群众应转尽转，灾险情1小时速报，坚决守住“零伤亡”底线。

温州网讯 排查4550次、转移6550人、1662名群测群防员全员在岗……今天，温州全面进入与台风“抢时间”的防御战时状态。市自然资源和规划局紧急部署：受威胁群众应转尽转，灾险情1小时速报，坚决守住“零伤亡”底线。

全市在册地质灾害隐患点26个，风险防范区2626处，其中重点防范区11个（鹿城1个、瓯海3个、永嘉6个、苍南1个），次重点防范区93个（鹿城4个、瓯海3个、乐清10个、永嘉51个、平阳15个、文成4个、泰顺1个、苍南5个）。

今日20时，市资规局、市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报，地质灾害气象风险黄色预警覆盖平阳县山门镇、顺溪镇、南雁镇、怀溪镇4个乡镇44个防范区和苍南县莒溪镇，全市突发地质灾害Ⅲ级应急响应同步启动，防御体系迅速转入临战模式。全市1662名群测群防员已全部到岗到位，织密一线监测网络。

连日来，全市资规系统累计派出637个工作组1811人次，对“双控”点位完成巡查4550次，扩面排查重点区域140处，新发现风险隐患2处，均已第一时间落实整改。市、县两级抽查群测群防员417人，全部在岗。截至26日17时，全市已累计转移受威胁群众6550人，其中防范区转移6232人，不稳定切坡建房区域127人，在建工程191人。

台风逼近，排查提速。市资规局相关负责人介绍，各地正抢抓窗口期，对高陡边坡、切坡建房、在建工程、山区交通沿线等重点部位进行拉网式“回头看”，同时将“四临”区域和浅根系经济作物种植区纳入扩面排查范围，严格执行“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”三查机制，发现异常第一时间处置。

来 源：温州日报

原标题： 温州全面进入与台风“抢时间”防御战时状态

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com