正在阅读：3大面积红色预警！请警惕山洪！温州发布山洪灾害预警

大面积红色预警！请警惕山洪！温州发布山洪灾害预警

温州水利 2026-08-27 19:24:00

　　水利局、市气象局8月27日18时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月27日20时至28日20时，鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市发生山洪灾害可能性很大（红色预警）

　　请密切关注气象预报和降雨情况，强化底线思维和极限思维，加强分析研判，及时做好山洪灾害监测预警工作，提醒基层政府落实山洪灾害防御责任，加强山洪风险区巡查排查，确保人民群众生命安全。

来　源：温州水利

原标题： 大面积红色预警！请警惕山洪！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11