大面积红色预警！请警惕山洪！温州发布山洪灾害预警
温州水利 2026-08-27 19:24:00
市水利局、市气象局8月27日18时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月27日20时至28日20时，鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。
请密切关注气象预报和降雨情况，强化底线思维和极限思维，加强分析研判，及时做好山洪灾害监测预警工作，提醒基层政府落实山洪灾害防御责任，加强山洪风险区巡查排查，确保人民群众生命安全。
来 源：温州水利
原标题： 大面积红色预警！请警惕山洪！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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