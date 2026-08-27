温州发布 2026-08-27 09:45:22

日前，温州全市组建多支机动车维修应急救援服务队，重点承担车辆施救、故障车辆拖移、车辆应急抢修等任务。服务队已配齐拖车、抢修工具及安全防护设施，全体队员24小时通讯畅通，确保一旦发生险情能够快速响应、及时处置。有需要的市民可就近拨打服务电话。

日前，温州全市组建多支机动车维修应急救援服务队，重点承担车辆施救、故障车辆拖移、车辆应急抢修等任务。服务队已配齐拖车、抢修工具及安全防护设施，全体队员24小时通讯畅通，确保一旦发生险情能够快速响应、及时处置。有需要的市民可就近拨打服务电话。 机动车维修应急救援服务队 来 源：温州发布 原标题： 台风天车辆遇故障别慌，可拨打求助电话→ 本文转自：温州新闻网 66wz.com