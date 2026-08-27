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台风天车辆遇故障别慌，可拨打求助电话→

温州发布 2026-08-27 09:45:22
日前，温州全市组建多支机动车维修应急救援服务队，重点承担车辆施救、故障车辆拖移、车辆应急抢修等任务。服务队已配齐拖车、抢修工具及安全防护设施，全体队员24小时通讯畅通，确保一旦发生险情能够快速响应、及时处置。有需要的市民可就近拨打服务电话。

　　日前，温州全市组建多支机动车维修应急救援服务队，重点承担车辆施救、故障车辆拖移、车辆应急抢修等任务。服务队已配齐拖车、抢修工具及安全防护设施，全体队员24小时通讯畅通，确保一旦发生险情能够快速响应、及时处置。有需要的市民可就近拨打服务电话。

　　机动车维修应急救援服务队

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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