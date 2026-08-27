张振丰指挥调度防御台风工作

温州日报 2026-08-27 08:12:07

昨晚，省委常委、市委书记张振丰指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，落实落细省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，全面高标准做好台风防御应对各项工作，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨晚，省委常委、市委书记张振丰指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，落实落细省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，全面高标准做好台风防御应对各项工作，全力守护人民群众生命财产安全。

张振丰指出，当前已进入台风“沙德尔”防御工作决战决胜期，各地各部门要总结运用好防御台风“巴威”“白海豚”中形成的经验做法，拉高标准要求，落实超常规举措，把提前量打得更足，以工作的确定性积极应对风险不确定性，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

张振丰强调，要严之又严防灾减灾，把防御山洪泥石流作为重中之重，加强山塘水库等科学调度，梯度开展预泄腾库、预排河网、预降水位，严格执行“病库限蓄、险库放空”措施，加强水利工程24小时在岗盯守，立足极端灾情险情做好应急预案，确保全程应对处置及时、科学、到位。要梯次扩面转移人员，对照清单内风险区域和前期防汛防台中新发现的隐患点位，有受灾风险的毫不犹豫立即转移，对心里不托底的区域坚决果断扩面转移，刚性落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，加强避灾场所服务管理，同时立足极端情况完善应急预案，确保所有人员“避险有方、求助有门、安全有保障”。要织密织牢城镇防线，严防大风引发的高空坠物、树木倒伏、管线破损等安全隐患，严防持续强降雨造成的内涝灾害，把防御措施和应急准备落实在成灾之前，同时因地制宜落实“五停”等管控措施，及时让社会面静下来。

张振丰强调，台风就是命令，防台就是责任。全市党员干部要全面进入决战状态，坚持条块联动，迅速下沉基层、沉到一线、驻守点位，全面激活基层防汛防台应急小单元，把责任传导到每一个环节、每一个岗位，高效协同、齐心协力打好防汛防台大仗硬仗。

市领导张文杰、王军、陈应许、李宁、崔波、黄阳栩参加调度。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰指挥调度防御台风工作时强调

高标准做好台风防御应对工作 全力守护人民群众生命财产安全

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com