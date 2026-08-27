温州发布 2026-08-27 11:49:00

8月26日10时，我市防御18号台风“沙德尔”启动II级应急响应，现就温州市城区梯次实施“五停”工作明确如下：

一、要始终坚持“一个目标、四个宁可”理念，按照省委“五个更”要求（思想要更重视、准备要更充分、措施要更硬实、工作量要更宽、力量投入要更大），切实强化底线思维和风险意识，梯次实施温州市城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）“五停”工作，全力保障人民群众生命财产安全。

二、各地各有关部门要加强宣传引导，充分利用广播、电视、短信、手机客户端、网站、微博、微信、电子显示屏等渠道，加密发布极端天气预警信息和“五停”信息，扩大公众覆盖面，及时将短临预警信息快速直达“五停”关键节点责任人。各地各有关部门要按照“五停”工作方案要求，迅速行动，务必落实安全责任，确保平稳有序。

三、防台Ⅱ级应急响应城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）“五停”事项。

（一）

停止户外集体活动

防台Ⅱ级应急响应，停止涉山涉水户外旅游活动或大型群众性活动。

（二）

停工停产

1.在建工地：防台Ⅱ级应急响应，停止一切涉海涉渔、临水临崖施工活动。

2.工矿危化企业：防台Ⅱ级应急响应，高温金属熔融企业、露天矿山、地下矿山准备停工，一旦进入I级应急响应立即停工；连续生产危化品企业根据台风实际情况调整好生产负荷或停车到位，间歇生产和带储存经营危化品企业停止生产经营及停止原料、产品装卸作业。

（三）

停业

防台Ⅱ级应急响应，临江沿海所有渔家乐、大排档等经营场所停止营业。

（四）

停运

1.公交与两客一危：防台Ⅱ级应急响应，暂停旅游包车审批；途经台风影响区域的客运班车、旅游包车、危险货物运输车辆，农村客运班线，山区公交线路，暂停营运；城区公交线路必要时采取停班、停线、改道、缩线等措施。

2.水上航运：水上防台Ⅱ级应急响应，全部停渡停航，港口生产作业全部停止，在港船舶停止作业并撤离避风，撤离船上所有人员，各责任单位加强巡查管控。

请其他县（市、区）、温州海经区根据各自实际自行制定方案予以实施。

温州市防汛防台抗旱指挥部办公室

2026年8月26日

来 源：温州发布

原标题： Ⅱ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作！

本文转自：温州新闻网 66wz.com