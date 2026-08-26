温州市图书馆 2026-08-26 18:40:30

尊敬的读者：

根据市防汛防台指挥部部署要求，受 第 18 号台风 “ 沙德尔 ”影响，为确保读者安全，市图书馆总馆（市府路）、少儿馆（园西巷）、老年馆（黎明西路）及其他分馆、市直属城市书房、流动书巴等自 8 月 26 日 1 7 :00 起暂停服务 。 闭馆期间图书逾期免扣积分 ， 外借图书 可在开馆后归还。

请广大读者相互转告，给您带来不便，敬请谅解 。 恢复开放时间请密切关注 “温州市图书馆”微信公众号发布的最新公告，感谢您的理解与支持。

温州市图书馆

2026 年 8 月 26 日

来 源：温州市图书馆

原标题： 温州市图书馆临时闭馆通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com