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温州市图书馆临时闭馆通知

温州市图书馆 2026-08-26 18:40:30

尊敬的读者：

根据市防汛防台指挥部部署要求，受18号台风沙德尔”影响，为确保读者安全，市图书馆总馆（市府路）、少儿馆（园西巷）、老年馆（黎明西路）及其他分馆、市直属城市书房、流动书巴等82617:00起暂停服务闭馆期间图书逾期免扣积分外借图书可在开馆后归还。

请广大读者相互转告，给您带来不便，敬请谅解恢复开放时间请密切关注“温州市图书馆”微信公众号发布的最新公告，感谢您的理解与支持。

温州市图书馆

2026826

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原标题： 温州市图书馆临时闭馆通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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