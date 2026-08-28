受台风“沙德尔”影响，鹿城部分道路实施临时交通管制
温州市交警一大队二中队 2026-08-28 09:12:43
受台风“沙德尔”风雨影响，8月28日5时30分起，温州市交警一大队二中队辖区瓦市菜场(百里路横井巷、解放街瓦市巷、高盈里等路段），实施临时交通管制，相关路段封闭，禁止车辆通行。
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原标题： 受台风“沙德尔”影响，鹿城部分道路实施临时交通管制
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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