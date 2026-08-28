平阳发布 2026-08-28 11:08:00

8月27日14时，在台风登陆前临战关键窗口期，闹村乡已全面完成危险区域群众转移工作。2089人全部安全转移，其中132人入住避灾安置点，1957人投靠亲友。台风来临前的“抢跑”数字背后，是“一对一”包联机制的落地执行，也是干部与群众之间信任的真实写照。

闹村中学安置点里，89岁的卢大爷起初怎么也不肯留下。他一遍遍念叨：“窗户没关严，地里的菜没人管……”工作人员小陈蹲在他身边，连着劝了半个多小时，声音都哑了。他知道，老人不是不信干部，是放心不下那间住了大半辈子的老屋。

“大爷，乡里专门安排了巡逻队，每两小时去各村转一圈，您家的门窗、农田都有人盯着。您看，这是刚才巡查拍的照片。”小陈翻出手机里实时传回的村景，卢大爷凑近看了又看，终于点了头。工作人员这才扶着他铺好床铺，又端来一杯热牛奶。

这样的“拉锯战”，在多个偏远村都发生过。闹村乡组织干部开展“一对一”包联机制，行动不便的老人，私家车直接开到家门口，搀着、背着、抬着，一点一点挪上车。

群众入住前，闹村的几处安置点就开始了“大扫除”——走廊、楼梯、房间拖得锃亮。考虑到台风天雨水带进屋里，地面湿滑，其中一处安置点特意铺上了防滑地毯，老人拄着拐杖慢慢走，也不怕打滑。

食堂里，师傅们一大早就开始备菜。11点半，热腾腾的小鸡腿五香、葱油鲳鱼、红烧肉、狮子头、紫菜蛋花汤准时上桌。70多岁的周大爷端着餐盘，有些意外：“我以为台风天只能吃泡面，没想到还有三菜一汤，比家里吃得还热乎。”

医护人员驻点值守，每天早晚两次给大家量血压、测血糖。一位老人血压偏高，护士反复叮嘱按时吃药，又记下他的药名，联系乡卫生院备好同款药品。夜里，工作人员打着手电筒逐房查铺，帮踢被子的老人掖好被角，给失眠的大叔倒杯温水——这些琐碎的瞬间，没人刻意记录，却成了安置点里最平常的夜晚。

转移群众中，独居老人占了不少。他们平时习惯了一个人，突然住进集体环境，难免焦虑。工作人员就搬个小板凳，坐在他们床边拉家常，说说村里的情况，聊聊台风什么时候过去。有位老人念叨“家里的鸡没喂”，村干部当即联系邻居帮忙照看；有人担心漏雨，乡里就安排专人视频连线，让老人亲眼看到自家屋顶盖好了防水布。

闹村乡负责人说，防台工作不是“一转了之”，群众住进来，心要安下来。接下来，他们还会根据雨情变化，动态调整安置措施，同时继续紧盯独居老人、病患等重点人群，把每一顿饭、每一张床、每一次巡查都做实做细。

来 源：平阳发布

原标题： 台风天里的“一对一”守护

记者 万鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com