温州机场 2026-08-28 12:46:13

随着今年第18号台风“沙德尔”影响逐步减弱，温州机场已完成飞行区、航站楼、各类设施安全排查，做好航班保障各项准备。受天气及空域条件影响，今日航班将集中在夜间陆续启动。

随着今年第18号台风“沙德尔”影响逐步减弱，温州机场已完成飞行区、航站楼、各类设施安全排查，做好航班保障各项准备。受天气及空域条件影响，今日航班将集中在夜间陆续启动。

当日计划保障航班共82架次，其中进港56架次、出港26架次。按照当前排期，晚间19:00后将迎来本场首个进港航班、20:15迎来首个出港航班。

待首批航班启动后，其余班次将结合实时天气、空管流量情况依次组织保障。

前置排查到位，静待航班开启

台风影响期间，机场各岗位全程值守，持续开展监控工作，为复航做好充足准备。结合暑期返程客流特点，各保障部门提前梳理服务流程，做好旅客问询、动态告知等准备，尽力降低天气带来的出行影响。

出行温馨提示

目前台风外围残余气流尚未完全消散，计划航班仍存在时刻微调的可能性。请有出行计划的旅客，务必以所乘航空公司官方实时信息为准，提前核实航班状态，合理安排前往机场的时间。

温州机场将持续跟踪天气变化，及时同步最新运行动态。

来 源：温州机场

原标题： 温州机场今日晚间将逐步恢复航班运行

本文转自：温州新闻网 66wz.com