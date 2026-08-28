温州机场今日晚间将逐步恢复航班运行
温州机场 2026-08-28 12:46:13
随着今年第18号台风“沙德尔”影响逐步减弱，温州机场已完成飞行区、航站楼、各类设施安全排查，做好航班保障各项准备。受天气及空域条件影响，今日航班将集中在夜间陆续启动。
随着今年第18号台风“沙德尔”影响逐步减弱，温州机场已完成飞行区、航站楼、各类设施安全排查，做好航班保障各项准备。受天气及空域条件影响，今日航班将集中在夜间陆续启动。
当日计划保障航班共82架次，其中进港56架次、出港26架次。按照当前排期，晚间19:00后将迎来本场首个进港航班、20:15迎来首个出港航班。
待首批航班启动后，其余班次将结合实时天气、空管流量情况依次组织保障。
前置排查到位，静待航班开启
台风影响期间，机场各岗位全程值守，持续开展监控工作，为复航做好充足准备。结合暑期返程客流特点，各保障部门提前梳理服务流程，做好旅客问询、动态告知等准备，尽力降低天气带来的出行影响。
出行温馨提示
目前台风外围残余气流尚未完全消散，计划航班仍存在时刻微调的可能性。请有出行计划的旅客，务必以所乘航空公司官方实时信息为准，提前核实航班状态，合理安排前往机场的时间。
温州机场将持续跟踪天气变化，及时同步最新运行动态。
来 源：温州机场
原标题： 温州机场今日晚间将逐步恢复航班运行
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
地质灾害、山洪灾害红色预警！这些地方需注意！社会08-28
-
抓紧撤离！无人机 “空中喊话”社会08-28
-
台风天里的“一对一”守护社会08-28
-
受台风“沙德尔”影响，鹿城部分道路实施临时交通管制社会08-28
-
招聘信息成了 “定心丸” 丰门街道避灾点内开设“零工市场”社会08-28
-
龙湾：10台冷风机三度迎战台风 海城一小避灾点这份投入很值得社会08-28
-
90后社区干部方世艳：前两次把最难的路走通了，这次有了回报社会08-28
-
单日全场巡查20余次，行走里程超3万步 前一天她连续值守17个小时凌晨才回的家社会08-28
-
洞头海边低洼村落的“守闸人”： 每天盯紧潮涨潮落、降雨潮汐变化 凌晨涨潮时最凶险、最考验功底社会08-28
-
苍南：大渔镇避灾转移有特例 80岁老人带动30人提早“占位”社会08-28