最新！温州机场28日取消进出港航班188架次
受今年第18号台风“沙德尔”影响，截至8月27日21:00，温州机场取消28日航班预计共188架次，其中进港82架次，出港106架次。具体航班取消情况如下：
进港
*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。
出港
*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。
请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：
或登录各大航空公司官网以及微信公众号进行查询。
温馨提示
1.台风天气风雨影响持续，建议大家合理调整出行安排，尽量错峰规划行程。如需出行，优先选择公共交通；自驾出行请减速慢行，预留充足通行时间。
2.已购买航班延误险、取消险的旅客，可留存航班取消凭证，按保险条款申请理赔，切实保障自身权益。
3.办理客票退改业务优先拨打航司热线或线上自助操作，减少线下等候。若您已经抵达机场，请多留意航站楼广播与航班显示屏，保持手机畅通，有任何需求可随时咨询现场工作人员。
4.恶劣天气航班调整实属不可抗力，还请各位旅客多多谅解。期待理性沟通、文明交流，携手共建和谐出行环境。
来 源：温州机场
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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