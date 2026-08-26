强台风“沙德尔”逼近 温州全面筑牢安全防线

温州新闻网 2026-08-26 19:26:08

温州网8月26日讯（记者 诸葛之伊）今年第18号台风“沙德尔”正步步逼近温州，预计将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福鼎一带沿海登陆。记者从今天下午温州市气象局召开的新闻发布会上获悉，面对强风、暴雨与天文大潮“三碰头”的严峻考验，温州多部门已全面提升应急响应等级，多措并举织密防台安全网。

逼近浙闽沿海

强降雨集中于温州中南部

发布会上，温州市气象台副台长窦慧敏通报了台风最新动态与特点。今年第18号台风“沙德尔”（强台风）今天（8月26日）14时其中心位于距离温州偏东方向约580公里的洋面上（北纬28.4度、东经126.6度），近中心附近最大风力14级（42米/秒），中心气压955百帕，气体风圈半径是350～400公里，实际风圈半径是120～150公里，12级风圈半径是50-60公里。预计，“沙德尔”将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大，27日早晨起转向西偏南方向移动，移速减慢，逐渐向浙闽沿海靠近，将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福鼎一带沿海登陆（35～42米/秒，12～14级，台风级或强台风级）。

在整体威力上，温州市气象局评估台风“沙德尔”对温州的影响介于此前的台风“巴威”和“白海豚”之间，但叠加天文大潮后破坏力依然强劲。受其影响，我市沿海海面26日夜里逐渐增强到7～9级，27日继续增强到11～13级，27日夜里到28日12～14级，台风中心经过的附近海域可达17级以及上，28日下午减弱到9～11级；27日夜里中到大雨，局部暴雨，28日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。

海事严防死守

创新三项举措守护水上安全

据温州海事局党群工作部（纪检监察处）主任（处长）白龙介绍，针对本次台风登陆时间恰逢天文大潮、“风雨潮”三碰头叠加的特点，海事部门坚持“以避为主、以撤为要”原则，全面实施疏导清空与分区分类管控。在具体工作中，温州海事局推出了三项创新举措：一是依托“无人机+CCTV监控+海巡艇”每日三次开展全域“扫海式”隐患排查，建立14处避风锚地和20处避风水域详细档案；二是在锚地及沿海岙口等船舶集中避风区域设立预置应急拖轮作为网格“哨兵”，负责秩序维护与日常巡查；三是充分发挥科技装备优势，投入中型固定翼及小型多旋翼等37台无人机设备，对18处核心避风网格清单式逐船核查点位与人员撤离情况，实现无人机自主作业闭环。

落实精细管控

撤离避风保障重点物资供给

面对大风大浪冲击，温州海事局船舶交通管理中心常务副主任林沛在发布会上表示，海事部门已于8月25日18时启动水上防台Ⅱ级应急响应，全面落实船只归港与人员避险措施。截至8月26日15时，辖区原在港840艘商船中，276艘已转移至外地避风，其余564艘已全部撤离至安全水域避风。其中，全市37条客运航线、68艘客渡船舶全部停航，累积撤离海岛旅客2595人；46个涉水工程停工，79艘施工船、7艘无动力船、27艘风电运维船及240艘游艇等均已落实避风、停航及冲滩措施，扣押及长期停航船舶也已全部进入避风水域。目前，全市港口生产作业已全部停止，重点能源物资储备充足，各电厂电煤储量均在10天以上，17艘应急船艇已抵达大麦屿锚地，随时做好应急准备。

特别提醒：台风“沙德尔”风力强、降雨集中，极易诱发城乡积涝、山体滑坡及小流域山洪等次生灾害。广大市民在大风影响期间应尽量减少外出，远离广告牌、危房和大树；高空及户外作业须坚决停止；水上作业人员与海岛居民在警报解除前切勿冒险出海，确保生命财产安全。

本文转自：温州新闻网 66wz.com