温州发布 2026-08-28 07:03:00

特制定以下十条社会面管控措施，各地、各部门严格对标落实、落地落细。

为全力防范应对台风风险，从严从细抓实台风影响期间社会面防控工作，最大限度保障人民群众生命财产安全，筑牢全域安全防线，特制定以下十条社会面管控措施，各地、各部门严格对标落实、落地落细。

一、全域广播预警，营造防范氛围

统一启动全域应急广播预警播报，今日6时准时全线开播。各地可制作普通话、温州方言等多语种录音素材，供全市各村社广播同步循环轮番播报，持续压紧压实全社会台风防范氛围，确保预警提示全覆盖、无死角。

二、流动巡宣劝导，清空街面人员

公安、综合执法、市场监管等配备执法车辆的单位，全员出动开展车载流动宣传和街面劝导工作，全力劝离路面滞留人员。各地统筹辖区基层力量，联动开展巡查劝导，全面清空街面流动人员。

三、严守避灾点位，压实管控责任

严格规范避灾安置点封闭式管理，严禁安置点内人员擅自外出流动。从严压实点位管理人员主体责任，坚决杜绝脱管、漏管问题，凡因管理失职、人员擅自外流引发安全事故的，严肃追究相关责任人渎职责任。

四、停运营运车辆，严控交通风险

全面暂停各类社会营运交通工具运营，网约车已全部停运，全市出租车全面停运。各地属地兜底管控，彻底消除道路交通营运安全隐患。

五、激活网格力量，抓实居家管控

充分发挥村社干部、网格员基层兜底作用，上午全面开展小区门口值守、入户敲门排查等工作，从严落实人员足不出户、不出小区管控要求。依托各类基层工作群自主编制动员话术，常态化推送避险提示，全方位筑牢基层防控防线。

六、强化小区管控，压实物业职责

由市住建局牵头统筹，督促全市各小区物业公司、业委会切实履行主体责任，全面落实小区内部巡查、人员劝导、风险管控等工作，闭环做好住宅小区台风期间安全管控。

七、多元载体推送，深化预警宣传

市市场监管局依托全市电梯广告载体，次日清晨同步启动音频播报、文字弹窗预警，持续提醒群众台风影响时段尽量居家、减少外出。各银行网点严格按照前期工作部署，落实避险提示、客流管控等相关工作。

八、家校联动提醒，精准预警到户

由市教育局牵头，依托全校班主任家长沟通群，分层分时开展多轮预警推送，分别于今日6时、7时滚动发送台风避险提醒，杜绝单次简单推送，确保预警信息精准触达每一户家庭、每一位家长。

九、全域短信群发，实现全民覆盖

协调电信、移动、联通三大运营商，持续开展全域预警短信推送，面向全市居民多轮次发送避险提示。运营商精准把控推送时段，实现全员、全域、全时段预警覆盖。

十、关停经营场所，严控行业风险

全面关停全市菜市场、商超、农村农贸市场及各类马路市场，坚决杜绝清晨私自开市、违规经营问题，严防大风天气引发安全事故。同步从严管控工业企业、文旅场所，督促企业全面停工停产，严禁台风期间违规生产作业；严格管控景区、酒店旅居人员，禁止游客擅自前往景点、网红打卡点，督促酒店大堂专人值守提醒，引导旅客原则上全程居家不外出。

各地、各职能部门要高度重视、压实责任，细化落实各项管控举措，紧盯重点领域、重点点位、重点人群，从严从快抓好落地执行，全力筑牢台风防御安全屏障。广大市民群众要加强自我保护，做到人不出门、车不上路。

温州市防汛防台抗旱指挥办公室

2026年8月28日

来 源：温州发布

原标题： 台风影响期间社会面管控十条措施

本文转自：温州新闻网 66wz.com