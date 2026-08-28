雨停后的一两天，才是危险系数最高时
温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”正一步步靠近温州。对温州来说，这已经是两个月内第三次直面台风。前两次的经历还历历在目，但这一次，市气象局在8月26日发布的台风紧急警报中不光说了“风大雨急”，还使用了“破坏力极强”的措辞。
首先要警惕的，是风、雨、潮“三碰头”。此次台风登陆时间恰逢农历七月十六天文大潮，潮水高度一年中仅次于农历八月十六，此时台风再把海水往岸边推，两股力量一叠加，海水、江水很容易倒灌进沿海低洼地带。温州人对这种场面并不陌生。2023年8月，第6号台风“卡努”在东海徘徊，同样撞上天文大潮，苍南霞关的街巷里涌进了海水，上百间房屋积水，沿岸滩涂、老城区、河口都是重灾区。这一次，“沙德尔”个头更大，和“卡努”没有登陆不同，“沙德尔”存在正面登陆的可能性。市气象局提醒，尤其是台风登陆点以北的地区要特别做好防范。
地质灾害是这次特别要留神的一环。记者从气象部门了解到，由于8月以来持续强降水，温州和全省累计雨量均破历史纪录，达到了常年同期的2－3倍，各地土壤含水量高，再受“沙德尔”影响，极易造成小流域山洪，山体滑坡、塌方甚至泥石流等地质灾害。更需防范的是，地质灾害经常“慢一拍”——雨停之后的一两天，才是危险系数最高的时候。所以哪怕雨过天晴，也千万别急着往山里跑。
还有一个需要关注的点，“沙德尔”前期快速向西北移动，进入东海后路径开始明显转向西南，速度也明显变慢。这种先西北、后西南的转折路径并不常见，统计1949年到2025年的资料，这样的台风平均6年出现一个。这意味着台风可能影响温州的时间变长，雨会下得更集中，累计雨量会明显上涨。
面对看似慢吞吞、实则后劲十足的“沙德尔”，防御重点要从“防大风”转向“防暴雨、防山洪、防地质灾害”。对普通市民来说，最要紧的还是那句老话：台风天尽量待在屋里，沿海、山区、低洼地带的居民，别被偶尔露脸的太阳骗了，更别因为雨过风停就急着上山下海。安全第一，生命第一。
来 源：温州日报
“沙德尔”看似慢吞吞，实则后劲十足，防御重点要转向“防暴雨、防山洪、防地质灾害”
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州各地抢抓窗口期筑牢安全屏障社会08-27
-
温州成功处置多起持续强降雨导致的险情社会08-27
-
防御台风“沙德尔”！温州这些景区及文博场馆临时关闭社会08-27
-
台风“沙德尔”临近 这趟“求知专线”提前把182名学生送回家社会08-27
-
温州机场部分航班调整社会08-27
-
8月27日温州部分列车临时停运社会08-27
-
世界青年科学家峰会10月下旬举行社会08-27
-
温州公安扫黑除恶获央视《今日说法》点赞社会08-27
-
2026年上半年“浙江好人榜”公布 温州4人上榜社会08-27
-
避坑！“给儿子筹备彩礼” 20万差点打水漂社会08-27