温州日报 2026-08-28 08:34:14

今年第18号台风“沙德尔”正一步步靠近温州。对温州来说，这已经是两个月内第三次直面台风。前两次的经历还历历在目，但这一次，市气象局在8月26日发布的台风紧急警报中不光说了“风大雨急”，还使用了“破坏力极强”的措辞。

温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”正一步步靠近温州。对温州来说，这已经是两个月内第三次直面台风。前两次的经历还历历在目，但这一次，市气象局在8月26日发布的台风紧急警报中不光说了“风大雨急”，还使用了“破坏力极强”的措辞。

首先要警惕的，是风、雨、潮“三碰头”。此次台风登陆时间恰逢农历七月十六天文大潮，潮水高度一年中仅次于农历八月十六，此时台风再把海水往岸边推，两股力量一叠加，海水、江水很容易倒灌进沿海低洼地带。温州人对这种场面并不陌生。2023年8月，第6号台风“卡努”在东海徘徊，同样撞上天文大潮，苍南霞关的街巷里涌进了海水，上百间房屋积水，沿岸滩涂、老城区、河口都是重灾区。这一次，“沙德尔”个头更大，和“卡努”没有登陆不同，“沙德尔”存在正面登陆的可能性。市气象局提醒，尤其是台风登陆点以北的地区要特别做好防范。

地质灾害是这次特别要留神的一环。记者从气象部门了解到，由于8月以来持续强降水，温州和全省累计雨量均破历史纪录，达到了常年同期的2－3倍，各地土壤含水量高，再受“沙德尔”影响，极易造成小流域山洪，山体滑坡、塌方甚至泥石流等地质灾害。更需防范的是，地质灾害经常“慢一拍”——雨停之后的一两天，才是危险系数最高的时候。所以哪怕雨过天晴，也千万别急着往山里跑。

还有一个需要关注的点，“沙德尔”前期快速向西北移动，进入东海后路径开始明显转向西南，速度也明显变慢。这种先西北、后西南的转折路径并不常见，统计1949年到2025年的资料，这样的台风平均6年出现一个。这意味着台风可能影响温州的时间变长，雨会下得更集中，累计雨量会明显上涨。

面对看似慢吞吞、实则后劲十足的“沙德尔”，防御重点要从“防大风”转向“防暴雨、防山洪、防地质灾害”。对普通市民来说，最要紧的还是那句老话：台风天尽量待在屋里，沿海、山区、低洼地带的居民，别被偶尔露脸的太阳骗了，更别因为雨过风停就急着上山下海。安全第一，生命第一。

来 源：温州日报

原标题： 雨停后的一两天，才是危险系数最高时

“沙德尔”看似慢吞吞，实则后劲十足，防御重点要转向“防暴雨、防山洪、防地质灾害”

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com