有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布
温州发布 2026-08-26 18:39:06
台风“沙德尔”不断逼近，若遇紧急情况怎么办，下面这些求助电话请收好
台风“沙德尔”不断逼近
若遇紧急情况怎么办
下面这些求助电话请收好
全市社会应急救援队伍名单
全市乡镇（街道）专职消防队
来 源：温州发布
原标题： 有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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