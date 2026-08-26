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有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布

温州发布 2026-08-26 18:39:06
台风“沙德尔”不断逼近，若遇紧急情况怎么办，下面这些求助电话请收好

台风“沙德尔”不断逼近

若遇紧急情况怎么办

下面这些求助电话请收好

全市社会应急救援队伍名单

全市乡镇（街道）专职消防队

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原标题： 有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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