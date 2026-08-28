温州发布 2026-08-28 12:46:52

为保障市民基本出行，根据市防指办要求，现就市区巡游出租车、网约车和城市公交车有序恢复运营有关事项通告如下

广大市民朋友、各相关运输企业：

为保障市民基本出行，根据市防指办要求，现就市区巡游出租车、网约车和城市公交车有序恢复运营有关事项通告如下：

一、恢复运营时间：市区网约车、巡游出租车和城市公交车在2026年8月28日13时起逐步恢复运行；山区公交车待Ⅰ级应急响应解除后恢复；轨道交通待确认完线路设备安全后视情恢复运行。

二、有关工作要求

（一）各运输企业要密切关注天气、路况变化，压实安全生产主体责任，恢复营运前必须对营运车辆开展安全检查，重点排查涉水、受损车辆，存在安全隐患一律不得投入运营；遇突发积水、险情要及时采取临时绕行、停运避险措施。

（二）广大驾驶员要注意行车安全，途经低洼、边坡、临水路段时，注意观察路况，谨慎、低速行驶，做到“一看、二慢、三通过”。

（三）严格遵守运价规定，自觉维护好良好形象，确保服务质量，规范经营。

（四）请广大市民出行注意路况，留意线路实时动态信息，确保出行安全。

特此通告。

温州市交通运输局

2026年8月28日

来 源：温州发布

原标题： 关于市区巡游出租车、网约车和城市公交车恢复运营的通告

本文转自：温州新闻网 66wz.com