今日13时起，温州市城区饭店排档、商场有序恢复经营！
温州发布 2026-08-28 15:16:48
关于温州市城区饭店排档、商场有序恢复经营的通告
广大市民朋友、各相关经营主体：
为保障市民生活消费需求，根据市防指办要求，现就城区（鹿城、龙湾、瓯海）饭店排档、商场有序恢复经营有关事项通告如下：
一、恢复经营时间：城区（鹿城、龙湾、瓯海）饭店排档、商场于8月28日13时起，经安全自查后可逐步恢复经营；山区沿街商户待安全评估后由各区视情决定有序恢复经营。
二、有关工作要求
（一）各经营单位要压实安全生产主体责任，恢复经营前应开展全面安全隐患排查，存在安全隐患的场所一律不得开门营业。
（二）严格遵守价格管理相关规定，严禁哄抬物价、违规涨价，明码标价，规范经营，自觉维护市场秩序，保障服务质量。
（三）各经营场所要密切关注天气、路况变化，遇强降雨、次生险情及时处置；请广大市民出行注意路况，避开积水、边坡危险区域，注意自身安全。
其他县（市、区）商超、饭店排档等营业场所由属地政府研判后视情恢复。
特此通告。
温州市商务局
2026年8月28日
来 源：温州发布
原标题： 今日13时起，温州市城区饭店排档、商场有序恢复经营！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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