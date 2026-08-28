温州发布 2026-08-28 15:16:48

关于温州市城区饭店排档、商场有序恢复经营的通告

广大市民朋友、各相关经营主体：

为保障市民生活消费需求，根据市防指办要求，现就城区（鹿城、龙湾、瓯海）饭店排档、商场有序恢复经营有关事项通告如下：

一、恢复经营时间：城区（鹿城、龙湾、瓯海）饭店排档、商场于8月28日13时起，经安全自查后可逐步恢复经营；山区沿街商户待安全评估后由各区视情决定有序恢复经营。

二、有关工作要求

（一）各经营单位要压实安全生产主体责任，恢复经营前应开展全面安全隐患排查，存在安全隐患的场所一律不得开门营业。

（二）严格遵守价格管理相关规定，严禁哄抬物价、违规涨价，明码标价，规范经营，自觉维护市场秩序，保障服务质量。

（三）各经营场所要密切关注天气、路况变化，遇强降雨、次生险情及时处置；请广大市民出行注意路况，避开积水、边坡危险区域，注意自身安全。

其他县（市、区）商超、饭店排档等营业场所由属地政府研判后视情恢复。

特此通告。

温州市商务局

2026年8月28日

来 源：温州发布

原标题： 今日13时起，温州市城区饭店排档、商场有序恢复经营！

本文转自：温州新闻网 66wz.com