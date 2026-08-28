今日13时起，温州部分高速公路，解除交通管制
温州发布 2026-08-28 13:06:49
关于解除温州市辖区部分高速公路交通管制的通告
广大市民、驾驶员朋友：
基于今年第18号台风“沙德尔”路径和对我市高速公路通行安全影响范围，根据《温州市防汛防台抗旱工作应急预案》，拟于2026年8月28日13时起，解除S26诸永高速公路全线、G1513温丽高速公路丽水界至温州西互通、S10绕城高速仰义枢纽至乌牛互通、S10绕城高速仰义枢纽至阁巷互通的交通管制措施，其他高速公路禁止一切车辆通行（除应急、救援及特殊任务车辆外）。
特此通告。
温州市公安局交通管理支队
2026年8月28日
来 源：温州发布
原标题： 今日13时起，温州部分高速公路，解除交通管制
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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