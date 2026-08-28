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今日13时起，温州部分高速公路，解除交通管制

温州发布 2026-08-28 13:06:49

关于解除温州市辖区部分高速公路交通管制的通告

广大市民、驾驶员朋友：

基于今年第18号台风“沙德尔”路径和对我市高速公路通行安全影响范围，根据《温州市防汛防台抗旱工作应急预案》，拟于2026年8月28日13时起解除S26诸永高速公路全线、G1513温丽高速公路丽水界至温州西互通、S10绕城高速仰义枢纽至乌牛互通、S10绕城高速仰义枢纽至阁巷互通的交通管制措施其他高速公路禁止一切车辆通行（除应急、救援及特殊任务车辆外）。

特此通告。

温州市公安局交通管理支队

2026年8月28日

来　源：温州发布

原标题： 今日13时起，温州部分高速公路，解除交通管制

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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