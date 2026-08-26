出行资讯
2026/08/28
今日13时起，温州部分高速公路，解除交通管制
2026/08/28
关于市区巡游出租车、网约车和城市公交车恢复运营的通告
2026/08/28
温州机场今日晚间将逐步恢复航班运行
2026/08/28
受台风“沙德尔”影响，鹿城部分道路实施临时交通管制
2026/08/28
温州永嘉县部分道路，临时交通管制
2026/08/28
温州9条高速公路，将实施封闭管控
2026/08/28
更新！温州机场28日取消进出港航班197架次
2026/08/27
最新！温州机场28日取消进出港航班188架次
2026/08/27
温州海经区部分公路，临时交通管制
2026/08/27
避险停放，不予处罚！
2026/08/27
温州高速公路、市区跨江大桥，临时交通管制！
2026/08/27
最新消息！温州机场取消进出港航班98架次
2026/08/27
温州轨道交通21时起暂停运营
2026/08/27
温州部分列车临时停运
2026/08/27
温州推出便民停车举措并发布行车安全提示
2026/08/27
台风天车辆遇故障别慌，可拨打求助电话→
2026/08/27
温州机场部分航班调整
2026/08/27
8月27日温州部分列车临时停运
2026/08/26
台风“沙德尔”逼近 温州37条客运航线全部停航
2026/08/26
台风“沙德尔”期间，温州轨道交通运营调整预告
2026/08/26
受台风“沙德尔”影响，长三角铁路部分线路途经列车临时停运
2026/08/26
温州市区部分公交线路，临时停运
2026/08/26
免费停车、违停免罚！台风天，这份行车安全提示请收好！
2026/08/26
台风天，这些地方免费停车！违停免罚！
温州市新闻传媒中心 · 温州新闻网 出品
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