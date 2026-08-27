最新消息！温州机场取消进出港航班98架次
温州发布 2026-08-27 18:13:49
受今年第18号台风“沙德尔”影响，截至8月27日14:30，温州机场取消航班预计共98架次，其中进港65架次，出港33架次。
受今年第18号台风“沙德尔”影响，截至8月27日14:30，温州机场取消航班预计共98架次，其中进港65架次，出港33架次。具体航班取消情况如下：
进港
*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。
出港
*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。
请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：
或登录各大航空公司官网以及微信公众号进行查询。
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原标题： 最新消息！温州机场取消进出港航班98架次
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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