温州发布 2026-08-27 18:13:49

受今年第18号台风“沙德尔”影响，截至8月27日14:30，温州机场取消航班预计共98架次，其中进港65架次，出港33架次。

受今年第18号台风“沙德尔”影响，截至8月27日14:30，温州机场取消航班预计共98架次，其中进港65架次，出港33架次。具体航班取消情况如下：

进港

*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。

出港

*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。

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来 源：温州发布

原标题： 最新消息！温州机场取消进出港航班98架次

本文转自：温州新闻网 66wz.com