温州都市报 2026-08-27 09:40:26

8月26日，温州市综合行政执法局、温州市停车监管中心先后发布公告，台风影响期间全市暂停人行道违停处罚，城区差异化收费泊位免费开放，方便市民停车避险。

温州网讯 随着今年第18号台风“沙德尔”步步逼近，温州各部门陆续推出防御和便民举措。8月26日，温州市综合行政执法局、温州市停车监管中心先后发布公告，台风影响期间全市暂停人行道违停处罚，城区差异化收费泊位免费开放，方便市民停车避险。

据市综合行政执法局公告，自2026年8月26日10时起至台风警报解除，全市范围内对临时将机动车违停人行道的行为不予处罚，以方便市民在台风影响期间停放车辆避险。

温州市停车监管中心同步发布通知，温州防台风应急响应Ⅱ级启动至解除期间，温州城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）所有差异化收费（咪表）泊位免费对市民开放。

据介绍，台风属于自然灾害，车辆停放于人行道避险期间，如遭遇树木倒伏、围墙倒塌、高空坠物等不可抗力直接造成车辆损毁的，管理单位和政府部门不承担赔偿责任，由此产生的车辆维修及相关财产损失由车主自行承担。

针对台风期间市民驾车出行需求，相关部门同时发布了行车安全提示。交警部门提醒，暴雨天气应提前规划路线，避开临水临崖路段和地势低洼的桥梁涵洞，遇积水路段需确认水深后慢速通过，切勿贸然涉水。

灯光使用方面，雨天应开启前照灯、示廓灯和后位灯。能见度小于200米时，应开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，车速不得超过每小时60公里，与前车保持100米以上距离；能见度小于100米时，需开启危险报警闪光灯，车速不得超过每小时40公里，保持50米以上车距；能见度小于50米时，车速不得超过每小时20公里，并应从最近出口尽快驶离高速公路。

停车避险方面，相关部门提醒市民切勿将车辆停放在低洼路段、地下车库、河道旁，应远离大树和广告牌，尽量选择地势较高、排水通畅的安全区域停放，谨防积水淹车。

此外，温州城区部分点位和路段在台风期间易发生积水，相关部门已发布易积水路段清单，提醒市民出行注意避让。

来 源：温州都市报

原标题： 温州推出便民停车举措并发布行车安全提示

全市暂停人行道违停处罚 城区咪表泊位免费开放

记者 蒋文泽 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com