温州发布 2026-08-27 14:47:46

受台风“沙德尔”影响，温州南站计划对8月27日途经杭温高铁G1628次、杭深高铁G7690次、金温铁路G7324次等列车采取临时停运措施。

下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速、雨量和灾害影响程度等实际，动态调整列车开行方案，保障旅客安全出行需要。具体列车开行信息，请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排行程。

凡购买相关停运列车车票的旅客，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内在12306网站（含手机App）办理退票手续，或持购票时所使用的有效身份证件原件到车站退票，以上均不收取退票费。

来 源：温州发布

原标题： 温州部分列车临时停运

本文转自：温州新闻网 66wz.com