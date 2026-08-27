温州高速公路、市区跨江大桥，临时交通管制！
据气象部门最新预报，今年第18号台风“沙德尔”将强势影响温州全域。市防指决定于8月27日18时起，将防台风应急响应提升为Ⅰ级。
关于台风“沙德尔”影响期间温州辖区高速公路交通管制的通告
广大市民、驾驶员朋友：
受今年第18号台风“沙德尔”影响，为确保台风期间高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十条等相关规定和台风路径，按照温州市梯次实施“五停”工作要求，预计2026年8月27日20时起，视情对我市高速公路收费站进口实施大中型客车、小微型面包车、危险品运输车、集装箱车和载货超高等车辆限制通行。
请广大市民、驾驶员朋友密切关注台风动向，提前规划出行安排，确保出行安全。因交通管制给您带来的出行不便，敬请理解和支持。
特此通告。
温州市公安局交通管理支队
2026年8月27日
为确保台风期间道路交通安全，公安交管部门根据温州市防汛防台抗旱指挥部指令，将视情对瓯江北口大桥、瓯江南口大桥、灵昆大桥、七都大桥、瓯越大桥、东瓯大桥、瓯江大桥等跨江大桥实施临时交通管制，限制车辆及行人通行。期间将对市民跨桥出行造成影响，请大家予以理解与支持。台风期间，尽量减少外出活动，主动规避各类风险。
温州公安交警温馨提醒
台风“来袭”时
请密切关注气象部门的气象信息
及时调整出行计划
注意行车安全
如遇紧急情况
请及时拨打紧急求助电话
来 源：温州交警
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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