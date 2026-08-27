温州海经区部分公路，临时交通管制
温州发布 2026-08-27 22:45:00
受第18号台风“沙德尔”影响，将出现大风、强降雨天气。为确保道路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，经研究决定于2026年8月27日23时至台风预警解除且道路具备安全通行条件后为止，视情对228国道（海经段）、330国道灵昆特大桥（海经段）、330国道（东围堤至洞头交界路段）实行临时交通管制措施。临时交通管制期间，禁止一切车辆（应急抢险救援等特种车辆除外）及行人通行，请过往车辆、行人提前绕行。
请市民朋友在台风期间尽量不要外出，若遇紧急情况必须出行，请提前规划路线，务必减速慢行。在途经交通管制区域时，要服从现场交通管理人员指挥引导，注意防台避险。交通管制期间给您带来不便，敬请谅解，谢谢配合。
浙江温州海洋经济发展示范区
开发建设服务中心
温州市公安局交管支队
城市道路六大队
2026年8月27日
来 源：温州发布
原标题： 温州海经区部分公路，临时交通管制
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
温州各地抢抓窗口期筑牢安全屏障社会08-27
-
温州成功处置多起持续强降雨导致的险情社会08-27
-
防御台风“沙德尔”！温州这些景区及文博场馆临时关闭社会08-27
-
台风“沙德尔”临近 这趟“求知专线”提前把182名学生送回家社会08-27
-
温州机场部分航班调整社会08-27
-
8月27日温州部分列车临时停运社会08-27
-
世界青年科学家峰会10月下旬举行社会08-27
-
温州公安扫黑除恶获央视《今日说法》点赞社会08-27
-
2026年上半年“浙江好人榜”公布 温州4人上榜社会08-27
-
避坑！“给儿子筹备彩礼” 20万差点打水漂社会08-27