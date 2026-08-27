温州发布 2026-08-27 22:45:00

受第18号台风“沙德尔”影响，将出现大风、强降雨天气。为确保道路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，经研究决定于2026年8月27日23时至台风预警解除且道路具备安全通行条件后为止，视情对228国道（海经段）、330国道灵昆特大桥（海经段）、330国道（东围堤至洞头交界路段）实行临时交通管制措施。临时交通管制期间，禁止一切车辆（应急抢险救援等特种车辆除外）及行人通行，请过往车辆、行人提前绕行。

请市民朋友在台风期间尽量不要外出，若遇紧急情况必须出行，请提前规划路线，务必减速慢行。在途经交通管制区域时，要服从现场交通管理人员指挥引导，注意防台避险。交通管制期间给您带来不便，敬请谅解，谢谢配合。

浙江温州海洋经济发展示范区

开发建设服务中心

温州市公安局交管支队

城市道路六大队

2026年8月27日

来 源：温州发布

原标题： 温州海经区部分公路，临时交通管制

本文转自：温州新闻网 66wz.com