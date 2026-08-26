台风“沙德尔”期间，温州轨道交通运营调整预告
温州铁投 2026-08-26 19:24:28
温州轨道交通S1线、S2线将视情采取封站、限速、停运等措施，请广大市民朋友做好个人防范及出行规划，感谢您的理解与配合！
运营调整预告
尊敬的市民朋友：
受今年第18号台风“沙德尔”影响，为保障市民出行与轨道运营安全，温州轨道交通S1线、S2线将视情采取封站、限速、停运等措施，请广大市民朋友做好个人防范及出行规划，感谢您的理解与配合！
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温州市铁投集团 浙江幸福轨道公司
2026年8月26日
来 源：温州铁投
原标题： 台风“沙德尔”期间，温州轨道交通运营调整预告
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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