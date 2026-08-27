温州发布 2026-08-27 19:37:00

关于暂停市区城市道路车行道违停处罚的通告

各位市民：

根据温州市防汛防台抗旱指挥部指令，为方便广大市民在台风期间车辆停放避险，经研究决定，2026年8月27日18时起至本次台风警报解除，在不阻碍道路正常通行和安全的前提下，对停放在市区城市道路（不含高架快速路及主要干道）车行道上的避险车辆，将不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！

温州市公安局交通管理支队

2026年8月27日

【注意安全】台风天停车温馨提醒

一、注意避开易积水区域

地下车库、桥洞、河道旁等地带在台风暴雨来临时极易积水，像地下车库，入口地势低，排水不及涌入的雨水，就会变成 “蓄水池”。

二、远离高空坠物风险区

不稳固的红砖墙、建筑工地临时围挡、路边的报刊亭和保安亭等，在强风下都有倒塌风险，停在旁边相当于给爱车“埋雷”。

三、优先选安全停车场

地势高、排水通畅的露天空旷停车场，是台风天停车的稳妥选择，既能避免积水淹车，也能减少周边坠物砸车的风险。

来 源：温州发布

原标题： 避险停放，不予处罚！

本文转自：温州新闻网 66wz.com