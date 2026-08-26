温州发布 2026-08-26 19:13:31

台风“沙德尔”步步逼近，这份行车安全提示请收好。

台风“沙德尔”步步逼近

这份行车安全提示请收好

全市暂停人行道违停处罚

8月26日，温州市综合行政执法局发布公告：为方便广大市民在第18号台风“沙德尔”影响期间车辆停放避险，经研究决定，全市自2026年8月26日10时至台风警报解除，对临时将机动车违停人行道的行为将不予以处罚。

这些区域免费停车

8月26日，温州市停车监管中心发布通知：为方便市民在台风汛期停车避险，经研究决定，温州防台风应急响应Ⅱ级启动至解除期间，温州城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）所有差异化收费（咪表）泊位免费对市民开放。

特别说明：台风属于自然灾害，车辆停放于人行道避险期间，如遭遇树木倒伏、围墙倒塌、高空坠物等台风不可抗力灾害直接造成车辆损毁的，管理单位、政府相关部门不承担赔偿责任，由此产生的车辆维修及相关财产损失，由车主自行承担。

易积水路段清单

台风来临

温州城区哪些点位、路段容易积水

赶紧来看看，注意避让↓

行车安全提示

驾车出行

务必谨慎驾驶

请牢记以下行车须知↓

降低车速、避免急刹

雨天道路湿滑，要保持低速行驶，加减速、转弯变道等操作都要遵循“慢”“柔”的原则，急加速、急刹车、急打方向等激烈操作很容易让车辆失控侧滑。

减少超车、并线

雨天路面湿滑，频繁变道、超车的操作只会增加打滑风险，因此雨天行驶要记住非必要不变道超车，尽量选择跟车，不争道抢行。

转弯要慢 勿急打方向

转弯时，要确保车身稳定，车辆离心力不能大于轮胎与地面的横向摩擦力。而雨天路滑，地面摩擦力下降，因此需要在入弯前、进路口之前，就提前将车速降到合理范围，不要在临近路口、弯道时才突然打方向、急踩刹车降速。

请勿滥用远光灯、双闪灯

首先，机动车在雨天行驶时，应当开启前照灯、示廓灯和后位灯，但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时，不得使用远光灯。

能见度小于200米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上的距离；

能见度小于100米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时40公里，与同车道前车保持50米以上的距离；

能见度小于50米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时20公里，并从最近的出口尽快驶离高速公路。

请勿贸然涉水

雨天出行，尤其是暴雨天，要注意在出行前规划好路线，避开临水、临崖路段，以及容易产生较深积水的桥梁涵隧等地势低洼路段。若在行驶途中遇积水路段，要注意观察水深，确认安全后慢速通过，切勿贸然涉水。

停车避险请注意

切勿将车辆停放在低洼路段、地下车库、河道旁。

远离大树和广告牌，避免车辆被砸中。

尽量选择地势较高、排水通畅的安全区域停放，避免停在地下车库，谨防积水淹车。

来 源：温州发布

原标题： 免费停车、违停免罚！台风天，这份行车安全提示请收好！

本文转自：温州新闻网 66wz.com