温州发布 2026-08-26 18:36:23

今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）已开始影响我市，市防指已于8月25日18时启动防台风III级应急响应。为落实好台风预警车辆应急避险联动机制，强化台汛期车辆泡水受淹事前预防，我市将开展以下工作：

一、提前公布免费避险停放区域。

市综合行政执法局将通过媒体矩阵、官方公众号等提前发布城区道路咪表停车泊位免费开放的公告，并明确具体免费开放时段。

二、实行交通管理柔性疏导执法。

1.市综合行政执法局、市公安局交通管理支队等车辆违停执法部门对不影响道路通行安全、不侵犯他人合法权益的避险停放车辆，可以免予处罚，并明确具体免罚时段。

2.属地乡镇街道政府掌握辖区易积水、低洼路段和涵洞情况，将设置警示标志，引导车辆有序向高地势区域转移停放，以确保实现有序安全避险。

三、压实小区物业前置提醒责任。

市住建局将督促各小区（物业公司）排查易涝车库、地下室，及时提醒市民不要把车辆停放在高风险区域；强化对小区物业公司的工作指导，督促小区物业公司在台风来临前针对性做好小区防台防汛安全风险排查和提醒告知，提前检修地下室排水设备，对地下室出入口及时采取有效挡水措施；指导各小区物业提前开放小区地面应急通道，并做好内部车辆避险腾挪的有序引导等。

特别说明：台风属于自然灾害，车辆停放于紧急避险停车场、人行道等避险区域期间，如遭遇树木倒伏、围墙倒塌、高空坠物等台风不可抗力灾害直接造成车辆损毁的，管理单位、政府相关部门不承担赔偿责任，由此产生的车辆维修及相关财产损失，由车主自行承担。

来 源：温州发布

原标题： 台风天，这些地方免费停车！违停免罚！

本文转自：温州新闻网 66wz.com