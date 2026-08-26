温州发布 2026-08-26 19:08:53

计划对8月27日至28日杭温高铁、杭台高铁、金温铁路、金台铁路、甬金铁路，8月27日至29日杭深铁路等线路部分区段部分时段途经列车，采取临时停运措施。

为确保铁路运输和旅客出行安全，铁路部门密切关注台风“沙德尔”路径变化和后续影响，及时启动防台防汛应急响应，采取超前预警、主动避险等措施，调整列车开行方案，计划对8月27日至28日杭温高铁、杭台高铁、金温铁路、金台铁路、甬金铁路，8月27日至29日杭深铁路等线路部分区段部分时段途经列车，采取临时停运措施。

下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速、雨量和灾害影响程度等实际，动态调整列车开行方案，保障旅客安全出行需要。具体列车开行信息，请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排行程。

凡购买相关停运列车车票的旅客，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内在12306网站（含手机App）办理退票手续，或持购票时所使用的有效身份证件原件到车站退票，以上均不收取退票费。

来 源：温州发布

原标题： 受台风“沙德尔”影响，长三角铁路部分线路途经列车临时停运

本文转自：温州新闻网 66wz.com