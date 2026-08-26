台风“沙德尔”逼近 温州37条客运航线全部停航
温度新闻 2026-08-26 19:23:41
截至26日14时30分，温州37条客运航线已全部停航，已累计安全疏散南麂、北麂等海岛旅客近2600人次。
温州网讯 8月26日15时，今年第18号台风“沙德尔”位于浙闽交界东偏北方向约610公里海面上，中心最大风力14级。根据台风动态和发展趋势，温州市水上防台分指挥部于8月26日18时启动水上防台I级应急响应。截至26日14时30分，温州37条客运航线已全部停航，已累计安全疏散南麂、北麂等海岛旅客近2600人次。
为确保旅客疏散全程安全有序，海事部门严格落实防台风预案细化管控举措。组织执法力量加强对港口、桥梁和避风锚地等重点水域的巡航检查，通过VHF（甚高频）、智慧海事等信息化监管平台，发布防台安全提醒，全程跟踪船舶航行与锚泊动态。开展客运船舶防台隐患排查，重点核验船舶航行设备、锚泊系固设施工况，督促客运企业严格落实安全生产主体责任。
海事部门提醒，暑期计划前往海岛的旅客，请密切关注官方台风预警与航线停复航信息，合理调整出行安排。台风影响期间，切勿冒险出海，如遇海上险情，请拨打12395求救电话。
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原标题： 台风“沙德尔”逼近 温州37条客运航线全部停航
通讯员 尤川川
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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