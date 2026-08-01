温州9条高速公路，将实施封闭管控
温州发布 2026-08-28 00:49:06
拟于2026年8月28日3时起，视情对温州市辖区G15沈海、G1513温丽、G1523甬莞、G4012溧宁、S10绕城、S26诸永、S34文瑞、S40龙湾联络线、S41瑞苍等9条高速公路实施梯次封闭管控措施。
关于台风“沙德尔”影响期间温州辖区高速公路交通管制的通告
广大市民、驾驶员朋友：
受今年第18号台风“沙德尔”影响，为确保台风期间高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十条等相关规定和台风路径，按照温州市梯次实施“五停”工作要求，拟于2026年8月28日3时起，视情对温州市辖区G15沈海、G1513温丽、G1523甬莞、G4012溧宁、S10绕城、S26诸永、S34文瑞、S40龙湾联络线、S41瑞苍等9条高速公路实施梯次封闭管控措施。封闭管控期间，禁止一切车辆通行（除应急、救援及特殊任务车辆外）。
请广大市民、驾驶员朋友密切关注台风动向，提前规划出行安排，确保出行安全。因交通管制给您带来的出行不便，敬请理解和支持。
特此通告。
温州市公安局交通管理支队
2026年8月28日
来 源：温州发布
原标题： 温州9条高速公路，将实施封闭管控
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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