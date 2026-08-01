温州发布 2026-08-28 00:49:06

拟于2026年8月28日3时起，视情对温州市辖区G15沈海、G1513温丽、G1523甬莞、G4012溧宁、S10绕城、S26诸永、S34文瑞、S40龙湾联络线、S41瑞苍等9条高速公路实施梯次封闭管控措施。

关于台风“沙德尔”影响期间温州辖区高速公路交通管制的通告

广大市民、驾驶员朋友：

受今年第18号台风“沙德尔”影响，为确保台风期间高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十条等相关规定和台风路径，按照温州市梯次实施“五停”工作要求，拟于2026年8月28日3时起，视情对温州市辖区G15沈海、G1513温丽、G1523甬莞、G4012溧宁、S10绕城、S26诸永、S34文瑞、S40龙湾联络线、S41瑞苍等9条高速公路实施梯次封闭管控措施。封闭管控期间，禁止一切车辆通行（除应急、救援及特殊任务车辆外）。

请广大市民、驾驶员朋友密切关注台风动向，提前规划出行安排，确保出行安全。因交通管制给您带来的出行不便，敬请理解和支持。

特此通告。

温州市公安局交通管理支队

2026年8月28日

来 源：温州发布

原标题： 温州9条高速公路，将实施封闭管控

本文转自：温州新闻网 66wz.com