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温州市区部分公交线路，临时停运

温州发布 2026-08-26 19:09:34
市交运集团将根据防台应急响应等级、天气情况、道路通行条件视情对公交线路进行临时停运。

台风“沙德尔”步步逼近，为切实保障广大市民及乘客出行人身安全，市交运集团将根据防台应急响应等级、天气情况、道路通行条件视情对公交线路进行临时停运。

截至发稿时，以下线路已停运：

水上巴士1号线、44路已于8月26日停运。

8月26日20:00起，鹿城区、瓯海区山区线路12路、72路、112路、135路、庙益班线、外叶班线、大川班线、仙宅山旅游专线、犁头垟旅游专线、曹平旅游专线、桂川旅游专线、包岙班线、大罗山班线、盘垟旅游专线，鹿城村村通1号线、2号线、3号线、5号线、6号线，瓯海村村通1号线、2号线、3号线、5号线共23条线路停运；137路截短至小源运营。

8月27日起，园博园接驳线停运。

温馨提示：台风期间风雨多变、路况复杂，请广大市民朋友做好个人防范及出行规划，注意人身财产安全。

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原标题： 温州市区部分公交线路，临时停运

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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