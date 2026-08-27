温州发布 2026-08-27 18:54:00

8月27日，市委副书记、市长张文杰赴龙湾区、乐清市检查防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，发扬连续作战精神，着眼最不利情况，做好最周密应对，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。 来到龙湾区东平水闸，张文杰认真检查海塘安澜工程防台备汛情况，强调要时刻绷紧安全之弦，强化施工现场管理，及时排查整治风险隐患，筑牢安全度汛坚固屏障。在瑶溪街道龙东村，张文杰实地察看地质灾害风险防范区治理情况，强调要加密巡查频次、扩大排查范围，针对性落实安全防范措施，严密防范强降雨可能引发的山体滑坡、泥石流等次生灾害和道路安全风险。

走进乐清市南岳渔港码头，张文杰仔细察看渔船归港避风情况，强调要对在港停靠避风的渔船进行再检查再确认，落实落细船只锚固、缆绳加固等措施，严防出现走锚、漂移、碰撞等险情。来到城东街道旭阳路，张文杰详细了解低洼易涝点防汛准备情况，叮嘱属地和相关部门负责人要细化完善防范举措，高效做好排涝清淤、应急处置等工作，全力保障群众出行安全与城市平稳运行。在乐成街道金溪社区，张文杰实地检查地质灾害风险防范区人员转移情况，强调要始终把保障人员安全放在第一位，坚决果断做好人员扩面转移，确保“不漏一户、不落一人”。

检查中，张文杰强调，要强化底线思维、极限思维，抢抓台风登陆前的关键窗口期，对照“八张风险清单”开展拉网式排查，推动风险全面起底、隐患动态清零，持续加固“六防”体系。要严格落实“对图标村、对村标户、对户盯人、对人定位”要求，梯次推进人员转移，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要科学精准调度水库河网，有序落实“五停”措施，扎实做好应急处置准备，坚决打赢防汛防台硬仗。

副市长黄阳栩参加检查。

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原标题： 张文杰赴龙湾乐清检查防汛防台工作

记者：缪眎眎 刘伟

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