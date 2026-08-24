温州部署
2026/08/26
全市防御应对18号台风“沙德尔”动员部署会召开
2026/08/26
市委市政府研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作
2026/08/25
市委市政府研判部署防汛防台工作
2026/08/26
鹿城防御应对18号台风“沙德尔”部署会召开
2026/08/24
龙湾区部署台风及强降水防御工作
2026/08/26
严阵以待 瓯海研判部署台风“沙德尔”防御工作
2026/08/26
洞头区防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会召开
2026/08/26
乐清市委市政府研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作
2026/08/24
瑞安召开防汛防台研判会
2026/08/24
永嘉召开防御第18号台风“沙德尔”、第20号台风“简拉维”工作部署会
2026/08/26
文成部署台风“沙德尔”防御工作
2026/08/25
平阳县委县政府研判部署防汛防台工作
2026/08/24
坚决克服麻痹思想打好防汛防台主动仗 泰顺部署防御应对防汛防台工作
2026/08/26
苍南召开第18号台风“沙德尔”防御工作部署会
2026/08/26
龙港市防御应对18号台风“沙德尔”工作动员部署会召开
温州市新闻传媒中心·温州新闻网 出品 | 总监制：缪磊 监制：张佳玮 记者：叶双莲 潘涌燚 张湉 鲍苗苗 诸葛之伊 杨丽 美工：谢中斌