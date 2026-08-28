龙港市领导督查防汛防台工作

龙港发布 2026-08-28 10:20:00

8月27日，龙港市委书记林海涵，市委副书记、市长叶鑫俊奔赴一线督查防汛防台工作

8月27日，龙港市委书记林海涵，市委副书记、市长叶鑫俊奔赴一线督查防汛防台工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，以工作的确定性应对风险不确定性，切实守护人民群众生命财产安全。龙港市领导钱旭文、阮蔚、郑永久、肖达统参加督查。

“渔港内停泊了多少艘渔船？”“管控措施落实到位了吗？”在舥艚渔港，林海涵走访海防联勤中心，与负责人交谈，细致询问渔船归港数量及船舶管控、隐患排查等工作开展情况。他要求，要紧盯海上风险变化，对进港船舶开展全覆盖再检查、对停靠船舶进行逐一再加固、对重点区域实行24小时不间断轮巡值守，守牢海上安全防线；要健全完善渔船船舶常态化管理制度，构建闭环式监管体系，全面提升渔港渔船防风防汛安全保障能力。

林海涵来到龙港市职业中等专业学校，实地查看避灾安置点食宿保障、环境卫生、物资储备等各项工作开展情况。在得知该避灾安置点已做好基础安置保障工作，并贴心提供义诊、免费理发等便民服务后，林海涵对其精细化管理举措和暖心服务予以充分肯定。他指出，场所负责人要坚决扛起“第一责任人”职责，抓实抓细避灾场所规范化管理，用心用情提供暖心服务，全力为转移群众营造安全、舒适、暖心的安置环境。同时，要严格落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，科学有序开展人员转移安置工作，做到不漏一户、不落一人。

督查中，林海涵强调，要切实克服松劲心态和侥幸心理，对照“八张风险清单”，排查防范地质灾害、城市内涝等各类风险隐患，持续优化完善应急预案和处置流程，筑牢防汛防台安全屏障；要备足备齐应急装备和物资，前置各类抢险救援力量，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢；要高效运行“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班和领导带班制度，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

叶鑫俊来到滨江社区小流域山洪风险点位，实地踏勘周边地形地势，听取山洪灾害防御预案、预警响应机制及群众转移避险等相关工作情况。他强调，山洪灾害防御责任重大、不容松懈，要始终保持高度警惕，全面开展重点部位隐患排查与精准整治，强化日常巡查监测，及时精准推送预警信息，落细前置防御各项举措，坚决守牢人民群众生命财产安全防线。

随后，叶鑫俊前往龙港市体育馆避灾安置点，实地督查安置点运行管理、人员安置方案落实情况，现场清点核查物资配备。他指出，各安置点要严格落实标准化、规范化管理，细化人员接收、安置、撤离全流程工作规范，用心用情做好安置服务，切实让转移群众住得安心、舒心、放心。

在西五街与龙湖路口易积水点位，叶鑫俊实地察看城市排涝备汛工作及周边道路改建工程推进进度，了解区域排水管网运行状况、内涝应急处置预案等情况。他要求，要紧盯城市内涝薄弱环节，常态化开展易涝点位隐患排查整治，动态掌握积水情况，一旦出现险情要第一时间快速处置。同时要加快推进道路改造工程，持续提升城市防洪排涝综合能力，全力保障城市平稳运行和群众出行安全。

来 源：龙港发布

原标题： 市领导督查防汛防台工作

记者/邓雨薇 王振党 谢秀长 金君

本文转自：温州新闻网 66wz.com