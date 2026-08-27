乐清发布 2026-08-27 10:07:49

8月26日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

8月26日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，深入学习江泽民同志的崇高风范，矢志不渝坚定理想信念，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以实际行动深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。要坚定不移深化改革开放，以改革思维和创新举措大抓发展、大抓产业、大抓项目，为全市高质量发展注入强劲动力。要深入践行为民服务宗旨，牢固树立和践行正确政绩观，着力办好民生实事、解决群众急难愁盼，不断增强群众获得感幸福感安全感。要始终保持担当实干劲头，深入实施“1396”工作体系，持续营造风清气正、干事创业的良好环境，更好统筹发展和安全，全力推动各项事业取得新进展新成效。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，提高政治站位，持续深化对防灾减灾救灾的规律性认识，始终以“时时放心不下”的责任感，常态化抓实抓细防灾减灾救灾各项工作，坚决守住守牢人民群众生命财产安全底线。要强化系统思维，牢牢扭住“事前预防”这一关键，常态化开展风险隐患排查整改，健全统一高效的应急指挥机制，统筹用好科技赋能和法治保障，确保关键时刻指挥顺畅、力量拉得出冲得上打得赢，全方位提升我市抵御自然灾害的综合实力。要压紧压实责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，做到职责到岗、责任到人、任务到点，众志成城筑牢乐清防灾减灾救灾的坚固防线，全方位拧紧责任链条。当前，要密切关注台风“沙德尔”的动态及影响，根据预警严格落实各项防御措施，切实维护人民群众生命财产安全。

会议强调，要认真学习贯彻省委常委、温州市委书记张振丰在乐调研乡村振兴和农文旅融合发展时的重要讲话精神，进一步提高政治站位，深刻把握片区组团发展、农文旅深度融合、基层善治、共同富裕的实践要求，确保各项工作方向不偏、靶心不散。要聚焦重点突破，进一步拉高标杆、系统谋划，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面持续发力，全力把北塘片区打造成乡村振兴示范样板。要深化总结提炼，系统梳理北塘片区在党建引领、产业培育、乡村治理、共同富裕等方面的创新做法和成功案例，形成一套可复制、可推广的实践经验。要强化统筹协同，建立健全“市级统筹、镇街主抓、部门协同、片区落实”的工作推进机制，优先保障北塘片区重点项目和关键环节，积极引入社会资本参与片区建设，凝聚起推动北塘片区高质量发展的强大合力。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com