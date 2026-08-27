苍南县召开防御台风“沙德尔”工作调度会
8月26日晚，苍南县召开防御台风“沙德尔”工作调度会，会议深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，落实省委省政府、市委市政府部署要求，研判台风发展态势，压紧压实各级防御责任，围绕风险管控、隐患整治、人员转移、应急备战等重点，对苍南县防台工作再动员、再部署、再细化。苍南县委书记张本锋主持会议，苍南县领导周建强等参加会议。
会上，赤溪镇、桥墩镇、金乡镇、灵溪镇等汇报台风“沙德尔”防御应对总体工作情况。
张本锋指出，台风“沙德尔”路径不确定性大，全县要立足“正面登陆、极端天气”落实顶格防御，抢抓窗口期排查整治隐患，坚决克服麻痹思想，守牢群众生命安全底线。
张本锋要求，防台工作重在前置、贵在落实。要严格落实人员转移要求，做到应转尽转、不漏一户一人，同步做好孕产妇、重症病患等特殊群体避险安置和急救力量备勤。要聚焦海上管控、地质灾害、城镇防涝、道路安全等重点领域深化隐患排查，落实渔船回港上岸、海岸警戒封控，抓好塌方点位管控、户外设施加固、排水管网疏通，科学调度河网水库。要推动县级干部力量下沉基层，核验防汛物资装备，强化防台宣传引导，全面夯实防御基础。
张本锋强调，当前已进入防台临战关键阶段，各地各部门要压实防台主体责任，坚持关口前移，把各项工作做在台风来袭之前。紧盯台风登陆前后关键时段，做实兜底防控，克服连续作战疲劳，严阵以待、严防死守，全力打赢台风“沙德尔”防御攻坚战，切实守护人民群众生命财产安全。
来 源：苍南发布
记者/徐舒婷
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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