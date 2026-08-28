洞头区委区政府对18号台风“沙德尔”防御工作进行再部署

洞头发布 2026-08-28 10:50:53

8月27日，洞头区召开防汛防台工作视频调度会，深刻领会习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，认真贯彻落实中央、省市工作要求，对洞头区防汛防台工作进行再细化、再部署、再压实。

8月27日，洞头区召开防汛防台工作视频调度会，深刻领会习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，认真贯彻落实中央、省市工作要求，对洞头区防汛防台工作进行再细化、再部署、再压实。洞头区委书记何莉平主持会议并讲话。洞头区领导刘素婷、方烨等参加会议。

会议分析研判了台风“沙德尔”动态情况，听取了各相关部门和各街道（乡镇）关于防汛防台工作落实情况的汇报，并对下步工作进行细化部署。

何莉平指出，当前，台风“沙德尔”正步步逼近，形势严峻，时间紧迫。全区上下要咬紧牙关，全面进入决战状态，充分发扬连续作战精神，坚决克服厌战情绪和侥幸心理，牢牢守住“三条底线”，把各项防御工作做在前面、落在实处，切实把防范准备做得更充分、更到位，全力以赴打赢防御台风“沙德尔”这场硬仗。

何莉平强调，要抓实人员扩面转移，落实应转尽转要求，做到转移群众不落一户、不漏一人；压实值守责任，坚决防止人员回流。要织密重点领域防线，紧盯地质灾害隐患点、涉海涉渔、景区景点、山塘水库等重点部位，加密巡查巡检，强化预报预警，落实叫应机制。要精准实施“五停”举措，坚决做好停业、停工、停运和撤离工作，确保社会面迅速“静下来、停下来”。要提前做好应急备战，建强应急救援队伍，备足配齐各类抢险物资与应急装备，确保险情发生时能够快速响应、高效处置。要广泛凝聚群众合力，通过“两直一白”信息提示、大喇叭等形式，加密推送台风动态、避险提示，推送成功避险案例，引导群众非必要不外出。

来 源：洞头发布

原标题： 区委区政府对18号台风“沙德尔”防御工作进行再部署

记者：林锐 潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com