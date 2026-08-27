永嘉发布 2026-08-27 10:28:45

8月26日晚上，永嘉县防御应对18号台风“沙德尔”研判部署会召开，视频连线各乡镇（街道），分析研判台风发展态势，对当前防御重点任务再部署再落实。

8月26日晚上，永嘉县防御应对18号台风“沙德尔”研判部署会召开，视频连线各乡镇（街道），分析研判台风发展态势，对当前防御重点任务再部署再落实。永嘉县委书记钟方成在会上强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、经验主义，落实“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求，以预报预警为令，严阵以待、严密布防，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

永嘉县领导黄金锡、金京明参加会议，永嘉县委常委、常务副县长陈博主持会议。

会上，永嘉县委副书记黄金锡部署防汛防台相关工作；永嘉县气象局汇报了18号台风“沙德尔”发展动态预测情况；相关乡镇街道分别汇报了当前防御应对工作落实情况。

钟方成指出，台风“沙德尔”影响我县时恰逢天文大潮，可能出现“风、雨、潮”三碰头的情况。全县上下要提高站位、高度警惕，立足于防风、防雨、防大潮，进一步强化底线思维、极限思维，压紧压实责任链条，落实科学梯次防御，打好防汛防台主动仗，以工作的确定性和严实的作风应对风险的不确定性。

钟方成强调，人员转移要坚决，把人员转移作为防汛防台的重中之重，聚焦切坡建房、临水临崖、老旧房屋、迎风面等风险点位，果断转移不放心不托底区域群众，细致做好避灾安置场所的暖心安心服务管理。风险排查要严密，加密地质灾害风险防范区、小流域山洪风险村、山塘水库、低洼易涝区等区域的巡查频次，做好高空悬挂物、广告牌、光伏板等防风加固，严格落实渔船“船进港、人上岸”要求，备齐防汛物资，前置应急队伍，检修调试装备，以万全准备打好主动仗。社会管控要加强，梯次实施“五停”工作，落实水上活动、景区民宿、山区道路的安全管理，扎实做好企业安全生产，守住安全底线。宣传动员要深入，多渠道发布台风预警信息、避险提示和防灾科普知识，引导群众增强自我防护意识，凝聚全民防台的强大合力。

来 源：永嘉发布

原标题： 全县防御应对18号台风“沙德尔”研判部署会召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com