乐清市防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会召开

乐清发布 2026-08-27 10:07:50

8月26日，在全省、温州防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会后，乐清第一时间召开续会，视频连线各乡镇、街道和功能区，就防御应对台风“沙德尔”进行再部署再动员。

8月26日，在全省、温州防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会后，乐清第一时间召开续会，视频连线各乡镇、街道和功能区，就防御应对台风“沙德尔”进行再部署再动员。乐清市委书记戴旭强强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚决扛起防汛防台政治责任，迅速进入全面迎战决战状态，把“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求贯穿防汛防台全过程各方面，做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，全力以赴打好防御台风大仗硬仗。

乐清市委副书记、市长胡立左作部署。会上听取了关于台风“沙德尔”发展动态预测、雨情水情等情况汇报，对防汛防台重点任务进行再部署、再落实。

戴旭强指出，乐清市上下要深刻认识到防汛防台工作复杂性严峻性，从最坏处着眼，立足台风正面登陆、风雨浪潮“四碰头”等极端情况来做好顶格防御，争分夺秒做足各项准备工作，以更加高效的举措、更加严明的纪律、更加扎实的作风，牢牢守住“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标，切实守护好人民群众生命财产安全。

戴旭强强调，要坚持一表统管、闭环销号，高标准、清单化落实落细防汛防台各项工作。聚焦“沉下去”，各相关责任人迅速到岗到位，从严从实抓好值班值守，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责；聚焦“转到位”，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”工作要求，果断有序开展人员避险转移，细致做好安置点管理和服务保障；聚焦“停下来”，以预警预报为令，因地制宜、分层分级、梯次推进社会面管控措施，确保防台安全和社会稳定；聚焦“调控好”，落实“早动、快动、小动”工作机制，科学调控水库河网水位，高效调配应急物资、救援力量；聚焦“管得牢”，始终把人员安全摆在首位，对视线外、不托底的薄弱环节和重点部位，加强风险排查整治和安全管控；聚焦“氛围浓”，用好各类宣传渠道，及时推送台风动态和防御指引，引导群众主动做好自我防护、科学防灾避险，打好防汛防台“人民战争”。

胡立左强调，要做到闻令而动、快速响应，高效运行“1833”联合指挥体系，厘清责任链条、明晰工作时序，从严从细落实各项防御举措。要做好隐患排查整治、人员安全保障、应急力量备勤等重点工作，广泛动员全社会力量，筑牢防汛防台安全堤坝。

乐清市领导陈微燕、金杰、陈健、黄伟、陈万钦、陈晓炬、郑济斌等参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 全市防御应对第18号台风“沙德尔”动员部署会召开

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com