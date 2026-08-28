永嘉县委书记钟方成赴乌牛等地督查防汛防台工作

永嘉发布 2026-08-28 10:50:54

8月26日，永嘉县委书记钟方成赴乌牛街道等地督查指导今年第18号台风“沙德尔”防御应对工作。

8月26日，永嘉县委书记钟方成赴乌牛街道等地督查指导今年第18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要牢固树立人民至上、生命至上理念，立足防大汛、抗强台，把风险考虑得更足、把准备工作做得更实，做到早预警、早部署、早处置，全力以赴打赢台风防御攻坚战。永嘉县领导唐红专参加。

钟方成先后来到乌牛街道乌牛闸和三江街道闸站，仔细查看闸站设备运行、闸门启闭调度、值班值守等情况，详细询问水情监测、预排预泄方案落实情况。钟方成指出，乌牛、三江闸站是沿江排涝的关键枢纽，要密切紧盯雨情、水情、潮情变化，科学做好闸站调度运行，高效开展预排预泄，充分发挥水利工程排涝减灾作用。要细化值守制度，在岗人员要熟练掌握设备操作流程，遇突发情况第一时间处置，坚决守牢排涝第一道防线。

随后，钟方成来到东城街道望江路防洪堤和南城街道仁堂村地势低洼区域，认真听取相关部门关于楠溪江水位研判、防洪堤管护、预警信息传递等工作汇报，实地察看易涝点位排水设施、抽排设备配置，重点了解群众转移预案、排涝应急准备工作。钟方成要求，要密切跟踪江河水位动态，完善险情应急处置预案，把巡查防守落到每一段堤岸，做好预警提示，一旦出现险情第一时间响应处置，切实守护沿岸群众生产生活安全。

钟方成强调，要充分发挥社区应急小单元前沿哨点作用，人员要下沉网格，做好老旧小区、低洼民居等重点区域滚动排查，逐户开展提醒劝导，落实人员转移避险清单，果断组织群众转移避险，全力防范城市内涝风险。各属地、各职能部门要压紧压实防汛防台责任链条，做实做细隐患排查整改，备足抢险人员和物资，筑牢安全防护屏障，全力保障人民群众生命财产安全。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成赴乌牛等地督查防汛防台工作

记者 范海国 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com