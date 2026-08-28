苍南县委书记张本锋一线督导防汛防台工作

苍南发布 2026-08-28 10:50:51

8月27日，副市长、苍南县委书记张本锋率队深入炎亭、金乡、赤溪等地，实地督导防汛防台工作。

8月27日，副市长、苍南县委书记张本锋率队深入炎亭、金乡、赤溪等地，实地督导防汛防台工作。他强调，当前已进入防台临战的关键阶段，必须保持高度警惕，以顶格标准落实防御举措，聚焦重点区域、关键环节，抢抓台风登陆前的有限窗口期，坚决做到人员应转尽转、风险应排尽排，以最充分准备筑牢防汛防台安全防线，全力守护群众生命财产安全。

在炎亭金沙滩景区，沿岸防浪堤已经安装到位，各路口拉起警戒线避免群众及游客靠近，喇叭持续播放景区关闭提示，同时现场志愿者积极做好劝导，经营户主动配合拆除雨棚。张本锋仔细查看沿海房屋及周边设施情况，要求切实做好房屋加固，及时转移涉险区域人员，同时清理周边杂物，撤除可移动设施，在靠近海域的弄堂口增设沙包加固，严防海水倒灌入镇区。他还提醒周边经营户要提前做好防台准备，确保人员和财产安全。

在金乡镇，张本锋来到珠明三街一带群众家中，询问群众台风信息知晓情况以及人员转移落实情况，并督促乡镇对老旧房屋居住人员坚决做到“应转尽转”，确保不漏一户、不落一人。他还实地查看周边易涝点位，与乡镇干部共同商议排涝对策和应急处置措施。他要求，乡镇干部要抢抓台风登陆前的有限窗口期，下沉一线逐户排查、逐点巡查，加密巡查频次，发现隐患及时处置。同时要用心用情做好转移群众安置工作，坚决防止已转移人员擅自回流，确保万无一失。

在赤溪吊壁灯水库，张本锋登上大坝查看当前水位，详细了解水库库容、集雨面积及防汛措施落实情况。他要求，水库管理方要加强雨情水情预判研判，提早做好预排预泄，腾出库容迎接强降雨。各乡镇要对辖区山塘逐个点验、逐一检查到位，确保不放过任何一个风险点位。要科学调度河网水库，统筹做好上下游联动，确保风险隐患排查横向到边、纵向到底、不留死角，以万全准备应对万一可能，坚决打赢防汛防台硬仗。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋一线督导防汛防台工作

记者/李静静 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com