泰顺县委书记张银贵等深入实地督查第18号台风 “沙德尔” 防御工作

泰顺发布 2026-08-28 10:50:55

8月27日，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别率队深入一线，实地督查第18号台风“沙德尔”防御工作。

8月27日，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别率队深入一线，实地督查第18号台风“沙德尔”防御工作。张银贵强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，贯彻落实浙江第3号指挥长令和省委省政府、市委市政府对防御台风“沙德尔”的部署要求，落实顶格防御，做到思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大，抢抓当前晴好天气宝贵窗口期，打好防台工作提前量，坚决打赢防汛防台大仗硬仗，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”。

▲张银贵在三魁镇秀溪边村坑尾实地察看农户屋后斜坡滑坡隐患风险点

张银贵首先来到三魁镇秀溪边村坑尾，实地察看农户屋后斜坡滑坡隐患风险点。张银贵详细询问镇村日常巡查频次、风险监测手段、住户管控及应急转移预案。他强调，要始终把人员安全摆在首位，紧盯在册地质灾害点和视线外、不托底的灾害易发区域，加密动态巡查频次，细化风险管控举措，精准落实人员管控、预警告知、避险转移机制，确保风险隐患早发现、早预警、早处置。

在仕阳镇上林垟村坑底山塘，张银贵细致了解山塘运行管护、日常巡查、汛期调度、值班值守等工作落实情况。他强调，屋顶山塘汇水快、调蓄弱、风险隐蔽性强，是防汛防台的重点薄弱点位。属地乡镇和水利部门要严格落实常态化巡查管护，紧盯雨情、风情、水情，做好滚动会商与动态研判，精准实施预泄腾库，全面统筹上下游防洪安全，做到科学、精准、安全调度。

在仕阳镇平凡农场，张银贵实地查看农场设施加固、物资储备、排水防涝、种养管护等防台准备情况。他强调，高山农场地处梯田山地，受风、雨、山洪影响明显，种养设施、养殖棚舍、山地轨道设备抗风抗涝能力偏弱。经营主体和属地乡镇要高度重视农业防灾减灾工作，抢抓窗口期全面加固棚舍、围挡、轨道设备，彻底疏通田间沟渠、排查边坡溜塌风险，提前做好畜禽管护、农产品抢收保储、电商直播配套设施防护等工作，最大限度降低台风灾害对农旅产业的影响。

在雪溪乡双桥村小流域危险区，张银贵实地踏勘河道行洪断面、两岸山体边坡、沿线人居分布情况。他强调，要紧盯上游来水、下游行洪的联动变化，常态化开展河道清障保洁，持续完善流域防汛预案，加密汛期巡查频次，紧盯极端天气下的山洪、滑坡、次生洪涝风险，把提前转移避险作为最管用的措施来抓，持续做好群众思想工作，高效做好人员安全有序转移工作，全面织密小流域区域防汛防台安全防线。

张银贵在督导中强调，全县上下要把防御台风“沙德尔”作为当前最紧迫的任务，始终保持高度警醒，不能有丝毫麻痹大意、侥幸心理、厌战情绪，发扬连续作战精神，进一步总结运用好防御台风行之有效的做法，高效运行“1833”联合指挥体系，严格执行24小时领导带班值班制度，把防台防汛责任落实到岗、落实到人，确保指令畅通、响应高效，以靠前行动的确定性应对风险挑战的不确定性，切实守护好人民群众生命财产安全。

泰顺县领导刘一忠、伍苏丹参加检查。

陈钷先后来到百丈镇道路塌方点、司前畲族镇左溪村溪谷及白鹤渡水库实地察看边坡治理、涉水项目关停和水库度汛准备情况，现场督导各项防御措施落到实处。在塌方点，他要求抢抓时间窗口，对地质灾害隐患点、高边坡、临水临崖路段等区域加快排查，做到早发现、早预警、早处置。在左溪村溪谷，他强调要做好涉水旅游项目的安全管理，严格落实关停措施，对皮筏、桨板等设施设备全面检查加固并转移上岸，确保项目区域封闭管控到位、不留隐患。在白鹤渡水库，他要求坚持“早动、快动、小动”原则，科学调度水库库容，严格执行病险山塘水库限蓄放空措施，确保水利设施安全度汛。

陈钷强调，要围绕“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”要求，把各项举措落到实处。各乡镇和相关部门要对地质灾害隐患点、山塘水库、旅游景区、在建工地等重点区域进行再排查、再过细，对危险区域群众做到应转尽转、应转早转，安置点要逐项检查生活物资、医疗保障和管理措施，确保转移群众基本生活有保障。各级责任人要严格到岗到位，保持通讯畅通、指令传达高效，确保突发险情能够快速响应、有效处置。

泰顺县领导郭素琴、毛晓忠参加检查。

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原标题： 张银贵陈钷深入实地督查第18号台风 “沙德尔” 防御工作

记者：王文慧、胡佳妮 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com